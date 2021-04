¡Bombazo! Ortega Cano tiene un tenso encontronazo con Fidel Albiac

Ana María Aldón entiende que Rociío no quiera hablar con su hija

> Rocío Flores está muy dolida con su madre, porque su comportamiento está haciendo mucho daño a su hermano, David. “Me siento mal, me siento destrozada, sois muy injustos, se superan los límites. No soy la única persona que está sufriendo, hay otra persona más que se llama David Flores, ya no puedo más”, comenta en El programa de Ana Rosa. Después de este polémico acontecimiento, Ana María Aldón no ha tenido más remedio que pronunciarse, y sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Para sorpresa de todos, la mujer de Ortega Cano ha dado la cara por Rocío Carrasco. “Ella está mal, yo lo entiendo. Quizá no está capacitada para responder. El miedo paraliza. Yo creo que sucederá, espero que el encuentro entre madre e hijos produzca”, declara la colaboradora en Viva la vida. “Hay que dejar de lado la mochila que lleva arrastrando, por lo menos con sus hijos. Si con el resto no quiere saber nada… pero, al menos, con los niños”, comenta en un tono muy conciliador.

