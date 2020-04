Boris Johnson, ingresado en un hospital 10 días después de haber dado positivo en coronavirus

Mientras en España e Italia la curva de la pandemia del coronavirus empieza a doblegarse, en muchos otros países europeos acaban de empezar su particular lucha para frenar la expansión del COVID19. Este es el caso de Reino Unido, donde ya están rozando los 50.000 contagiados. Entre ellos está Boris Johnson.

El Primer Ministro británico fue el encargado de anunciar en primera pesona el 27 de marzo que se había sometido a la prueba del coronavirus tras haber notado unos síntomas leves y, efectivamente, había dado positivo. En ese momento comentó que se encontraba bien, que solo tenía unas leves molestias, y que seguiría estando al frente del país desde su aislamiento.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

