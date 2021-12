Botas OTK: abrimos el catalogo de las botas top de Berskha a Zara

Las botas OTK sin duda son un must de cara a la temporada estival. Son elegantes, versátiles y nos evitan cualquier quebradero de cabeza. Las hay desde precios desorbitados hata algo mucho más asequibles. Tiendas como Zara, Pull & Bear, Stradivarius, entre otras, tienen un amplio catálogo donde podemos elegir las que mejor se adapten a nuestros gustos.

Lo mejor de todo, es que este tipo de calzado no pasa de moda por lo que si nos hacemos con unas botas OTK serán un fondo de armario al cual recurriremos en muchas ocasiones. Desde Look hemos dado con tres diseños diferentes para diferentes looks y así hacerte la vida un poco más fácil. Descubre cuáles son.

Estilo ‘oversize’

El modelo de la fotografía inferior pertenece a Zara y tiene un precio de 109 euros. Son unas botas de caña alta negras de estilo oversize realizadas en piel con acabado en punta. Además, la plantilla que tiene en su interior es flexible al formada por espuma y látex lo que da una mayor grado de confort. Tiene un tacón de 7,5 centímetros por lo que son ideales para estilizar nuestra figura.

Se puden encontrar tanto en tiendas físicas como en la web oficial de la firma de Amancio Ortega, desde el número 35 hasta el 42.

Tonos claros

Los outfits monocolor son tendencia desde hace ya varias temporadas y, lo cierto es que este 2021 también está presente, pero no solo en la temporada estival, sino que en primavera-verano, también. Una de las opciones para lucir un tono claro de bota OTK es esta, la de combinar con prendas del mismo color.

En Bershka hay un modelo en concreto que nos ha llamado especial atención por su diseño: tacón ancho -lo que hace que este calzado sea más cómodo- y su acabado, que no termina de ser en punta, pero es perfecto, lo que da un toque más estilizado al conjunto.

Diseño entallado

Sin duda, no hay diseño más sexy de este tipo de botas que el que es entallado. Alarga la figura y, además son de lo más cómodas. Se pueden llevar con unos pantalones ajustados para que se adapten bien a la figura, aunque siempre es mejor optar por un vestido o una falda para poder lucirlas bien.

Pasen los años que pasen, las botas OTK se han convertido en un verdadero must para cualquier amante de la moda. Y es que, por mucho que nazcan nuevas tendencias, este calzado es un básico que no podemos perder de vista. Sus precios pueden variar dependiendo de la marca, pero sin duda, la mejor forma de hacernos con nuestras favoritas y a precios bastante rebajados es en las rebajas.

Ya solo queda aproximadamente un mes y medio para poder disfrutar de las rebajas de enero 2022, por lo que toma nota de tus favoritas y no te olvides de meterlas en tus lista de deseos. Zara, Pull & Bear, H&M, Sfera, Massimo Dutti, Bershka, en cada una de ellas puedes dar con el modelo que más te guste. ¿A qué esperas?