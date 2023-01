Brad Pitt e Inés de Ramon pasan el fin de año juntos en Los Cabos. Su complicidad confirma que mantienen una relación.

Brad Pitt e Inés de Ramon pasaron el fin de año juntos en Los Cabos. Su complicidad confirma que mantienen una relación. La nueva y atractiva pareja se puso trajes de baño y se sentó una al lado de la otra en sillones opuestos, con De Ramon renunciando por completo a la parte superior de su bikini.

El actor, que cumplió 59 años el mes pasado, mostró sus abdominales bien definidos y muchos tatuajes en un bañador verde azulado, que combinó con una cadena de oro alrededor del cuello y gafas de sol de aviador en la cara.

Los mechones rubios característicos de la estrella de Babylon se agitaron suavemente con el viento mientras leía lo que parecía ser un guion protegido por una gran carpeta negra. De Ramon, por su parte, vestía solo un pareo estampado azul y mostraba su espalda desnuda mientras abrazaba sus rodillas contra su pecho y entablaba una conversación ocasional con su cita guapo. La ejecutiva de una empresa de joyería, de 32 años, también lució elegantes tonos para el día soleado.

Pitt y de Ramon parecen estar hablando en serio, ya que han sido vistos juntos varias veces en los últimos dos meses. La pareja provocó rumores de citas por primera vez en noviembre después de asistir a un concierto de Bono en Los Ángeles, donde los paparazzi los sorprendieron tomados de la mano.

Según los informes, los dos incluso llegaron juntos al lugar antes de reunirse con Cindy Crawford, Rande Gerber y Sean Penn. Al mes siguiente, según los informes, se vio a Pitt besuqueándose con De Ramon en la fiesta posterior al estreno de la mencionada película.

Una fuente cercana al vicepresidente de Anita Ko Jewelry le dijo a People en ese momento que el actor estaba «claramente muy interesado en de Ramon dado que la llevó a su estreno». Luego, el dúo celebró el cumpleaños de la estrella de Once Upon a Time… in Hollywood en Hollywood, donde fueron fotografiados saliendo de un automóvil antes de dirigirse a sus festividades.

En ese momento, una fuente le dijo a Us Weekly que los dos no estaban «saliendo oficialmente». Sin embargo, la fuente dijo que Pitt estaba «enamorado» de la nutricionista y que «no esperaba encontrar a alguien tan extraordinario».

