Britney Spears a su hermana Jamie Lynn: «eres escoria»

Britney Spears tiene claro que no va a quedarse callada ante los ataques de su familia. Las declaraciones de Jamie Lynn en The Talk han provocado su enfado. La antedicha comentaba que su libro había sido un éxito de ventas y Britney ha usado su perfil de Instagram para comentar sus declaraciones.

«¿Un éxito de ventas nacional? El momento en el que editaste el libro fue algo increíble Jamie Lynn. Especialmente, teniendo en cuenta que nadie tenía ni idea de lo que se me estaba haciendo. ¿Que mi familia, incluida tú, no sabía nada de lo que me ocurría? ¡Y una mierd*!».

«Lo que te dijeron las colaboradoras está muy claro. Sigo sorprendida porque no haya más gente como ellas que digan cómo fue todo. Enhorabuena, escritora de best sellers. Tiene narices que vendas un libro ahora soltando mierd*, pero estás mintiendo tal y como lo hiciste sobre Alexa Nikolas (nota del editor: esta última es una actriz que ha comentado que «es triste ver a alguien que no cambia después de todos estos años. Quisiera regresar el tiempo y decirle a mi yo de 12 años que tiene mucha suerte de no tener una amiga como ella, eres mejor sin ella, no necesitas a gente tóxica en tu vida y te mereces algo mejor»)».

«Me gustaría que te sometieras a un detector de mentiras para confirmarle a la gente que mientes. Señor todopoderoso, baja y demuéstrale al mundo que ella está mintiendo y ganando dinero a mi costa. Eres escoria, Jamie Lynn». Pues eso, que más claro imposible. Esperamos tu opinión al respecto de sus declaraciones.

