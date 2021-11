Britney Spears comienza una nueva etapa en su vida

Se acabó, que diría la inmensa María Jiménez, el protectorado que tenía a Spears contra las cuerdas y totalmente controlada. La cantante quiere resurgir.

Se acabó, que diría la inmensa María Jiménez, el protectorado que tenía a Spears contra las cuerdas y totalmente controlada. La cantante quiere resurgir. Han sido años de estar a merced de su padre y sin ningún tipo de alternativa, pero ahora podrá volver a volar.

Una fuente cercana a la cantante comenta que ella «quiere hacer música y volver a los escenarios, pero no es su prioridad ahora mismo y tampoco lo ha sido desde hace ya algún tiempo. Nunca ha querido dejar su carrera. Lo malo es que los que le han rodeado han dicho que ella quiere retirarse, pero estaban hablando por ella».

«Lo único que ha dicho es que no pensaba trabajar si su padre controlaba sus finanzas. Ahora que no es así, quiere volver a su trabajo algún día». Han sido 13 años de control por lo que Britney decidió, en enero de 2019, declarar que estaba en un descanso indefinido durante el que ingresó en una clínica de salud mental.

De hecho, su nuevo disco y su segunda residencia en Las Vegas, que tiene como título Britney: Domination, se han aplazado hasta nueva orden. Jayden, el hijo de 15 años de Spears, ya comentaba en marzo de 2020 que su madre volverá cuando esté segura de hacerlo.

«No he visto que esté componiendo. Recuerdo que una vez le pregunté que por qué no hacía algo y me dijo que estaba pensando que quizá iba a dejar la música». El pasado mes de julio fue Larry Rudolph, el manager de Britney desde hace años, el que decía que dejaba de serlo ya que la cantante quería retirarse. El futuro dirá qué sucede con una cantante que lo fue todo y que ahora puede regresar o disfrutar, plenamente, del dinero que ganó. Esperamos tu opinión al respecto.

