Britney Spears estalla contra su familia en Instagram

Britney Spears ha decidido usar su perfil en Instagram para estallar contra su familia.

Britney Spears ha decidido usar su perfil en Instagram para estallar contra su familia. Sus duras palabras confirman el hartazgo de la cantante.

«A los que eligieron criticar mis vídeos de baile les digo que no voy a actuar en un escenario con mi padre diciéndome lo que tengo que llevar, decir, hacer o pensar. Lo he hecho durante los últimos 13 años».

«No, no me voy a poner capas de maquillaje e intentar actuar en un escenario siempre que no pueda hacer lo que quiero con las remezclas de mis canciones y tampoco voy a suplicar poder cantar mis nuevos temas para MIS fans. Por eso, lo dejo todo».

De su hermana Jamie Lynn comentaba que «no me gusta que mi hermana apareciera en una entrega de premios a cantar MIS CANCIONES remezcladas».

«Lo que llaman un sistema de apoyo me duele muchísimo. Todo esto mata mis sueños, solo tengo esperanza, lo único que es difícil de matar, aunque hay personas que siguen intentándolo. No me gustó la forma en la que los documentales han repasado los peores momentos de mi vida. Para las mujeres que dicen que sigo creyendo en cuentos de hadas…¡que les den!».

«De hecho, voy a leer un cuento de hadas ahora mismo. Si no quieres ver mi precioso culo mientras bailo en el salón, o quizá esto no encaja con lo que quieres, vete a leer un put* libro». Más claro el agua. Esperamos tu opinión al respecto de estas duras declaraciones de Britney Spears.

Curiosidades Internet Música #Britney-Spears