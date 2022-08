Britney Spears pudo fugarse de Estados Unidos con un exnovio

Britney Spears vuelve a disfrutar del éxito con una versión tecno de «Tiny Dancer» de Elton John. Acaba de anunciar que pudo fugarse con su exnovio.

Britney Spears vuelve a disfrutar del éxito con una versión tecno de «Tiny Dancer» de Elton John. Acaba de anunciar que pudo fugarse con su exnovio. Lo reveló en un clip de audio explosivo publicado en YouTube el domingo que tuvo una «relación secreta» en medio de su tutela de 13 años, y casi huyó de los EE. UU. con el hombre no identificado.

«Estaba hablando con un chico y él solo quería irse del país conmigo», compartió la estrella del pop, de 40 años, en el video ahora eliminado. «Teníamos todo listo para irnos, y era una relación secreta». Spears dijo que una vez habló sobre el romance secreto con su asistente cuando estaban detrás del escenario en uno de sus espectáculos de residencia en Las Vegas.

La cantante dijo que le dijo a su exempleada que su «mayor temor era ¿qué haría mi papá si yo hiciera algo mal? ¿Qué pasa si me encuentran? ¿Qué harían?. Me encerraran o realmente me lastimaran» si en realidad dejaba los Estados Unidos.

Sin embargo, la estrella de “Crossroads” dijo que se demostró que su asistente estaba equivocada cuando supuestamente la obligaron a ingresar a un centro de salud mental a principios de 2019 en contra de su voluntad. A lo largo del vídeo de 22 minutos, Spears divulgó aún más detalles sobre el presunto abuso que experimentó a manos de su padre, Jamie Spears, sus co-curadores y los terapeutas del centro de tratamiento, pero no compartió más sobre su romance secreto.

Sin embargo, mientras Britney estuvo bajo tutela de 2008 a 2021, hubo otras relaciones que eran conocidas por el público. El cantante de «Stronger» salió con el agente de talentos Jason Trawick de 2010 a 2013. La pareja incluso estuvo comprometida durante algún tiempo y él fue nombrado co-conservador. Sin embargo, se separaron después de tres años juntos porque «se distanciaron».

Britney luego pasó a tener una relación con David Lucado de 2013 a 2014 y con Charlie Ebersol de 2015 a 2016.

Sin embargo, la relación más larga y de más alto perfil de la ganadora del Grammy durante su tutela ha sido con su ahora esposo, Sam Asghari.

La pareja se conoció en octubre de 2016 mientras Britney filmaba el video musical de «Slumber Party» y se comprometieron en septiembre de 2021 después de seis años juntos, dos meses antes de que Britney fuera oficialmente libre.

Durante un testimonio judicial explosivo en junio de 2021, Britney le dijo al tribunal cuánto habían impedido sus tutores en los planes de ella y de Asghari para el futuro. «Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo», dijo la cantante de “Hold Me Closer” en ese momento. . «Me siento engatusada. Me siento acosada y me siento excluida y sola».

Siete meses después de que terminara la tutela en noviembre de 2021, Britney y Asghari, de 28 años, se casaron en una boda de cuento de hadas en su antigua casa en California.

