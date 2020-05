Bronca entre Violeta Mangriñán y Chelo García Cortés por llamarle ‘guarra’ por su higiene en ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ se encuentra en plena edición de 2020 pero parece que las rencillas de la edición pasada de 2019 todavía siguen muy candentes. Durante una gala de ‘Conexión Honduras’ se podía ver en un vídeo sobre como los concursantes se quejaban de las duras condiciones del programa y todo lo que esto implica. Violeta Mangriñán, presente en plató, no dudó en recordar que Chelo García Cortés dejaba la letrina siempre muy sucia después de hacer sus necesidades.

Para desarrollar un poco más esta afirmación, el programa de las tardes de Telecinco puso a ambas exconcurasntes en contacto para saber qué era lo que realmente había ocurrido. «Me están diciendo que la de los disfraces y la Chelo me están poniendo verde«, dice Magriñán a través de una llamada telefónica poco antes de entrar en una conocida clínica estética. «No, la Chelo lo único que está diciendo es que has mentido«, le respondía Chelo desde su casa.

Violeta asegura que Chelo «se iba por la pata» por los problemas de la edad | Foto: Telecinco.es

Pero la que fue tronista de ‘MyHyV’ no dudó en repetir lo que había dicho anteriormente asegurando que, tras ver el vídeo en el que la insulta, había decidido guardar silencio pero que días atrás había recordado esas palabras y las quiso recordar en directo: «Pero claro, cuando te contestan con misma medicina no mola», decía muy enfadada. «Yo nunca te he llamado ‘guarra’, te he llamado ‘niña malcriada’«, apuntaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

Para aclarar un poco la situación, Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo de grave era la situación en la letrina después de que entrase Chelo García Cortés: «Yo entiendo que como es una señora más mayor y tenía problemas, no iba bien al baño. Yo lo entiendo, porque estamos en unas condiciones poco higiénicas. No lo dije con ningún afán de discutir», aclaraba: «Pero si llamas guarra a alguien, atente a las consecuencias, sobre todo si tú eres peor. Y si te gusta bien y si no también. No hagas lo que no quieres que te hagan».

«Se quitaba las bragas a pedos y se las subía a golpe de hipo»

Chelo García Cortés, en un intento de calmar la conversación, aseguraba que «nunca nos hemos tenido ninguna empatía, y no pasa nada, hemos sido compañeras de concurso». Pero Mangriñán no estaba tan calmada y seguía cargando contra la que había sido su compañera: «Sí, pero tú eres una falsa porque hablas bien de todo el mundo y luego los pones a parir. Porque yo en ‘Supervivientes’ tuve buena relación contigo, cordial, y luego vi el vídeo. Y así te va con todo el mundo. De cara eres una y detrás eres otra. En tu programa están casados decirte de que eres una falsa«.

Mahi asegura que la «guarra» era Violeta | Foto: Telecinco.es

Tras esto y a causa de un micrófono abierto, Mila Ximénez fue también participe de la conversación aunque la joven no escuchó lo que esta tenía que decir de ella: «Las personas mayores nos cagamos fuera. Pues que se vaya al infierno de puta cabeza, hija de…«, se escuchó decir. Tras esto, la que también se sumaba a la conversación era Marta, pareja de Chelo García Cortés: «Un besito a la mamá de esta chica, que es un encanto«, decía. «Sí, pero la niña no tiene nada que ver», apuntaba Chelo.

Mahi, la otra aludida en este tema, también quiso entrar en ‘Sálvame’ para salir en defensa de la que había sido su compañera en ‘Supervivientes’ y reconocer que, de todos los concursantes, Chelo era la más limpia. Respeto a Violeta Magriñán, tampoco se quiso quedar callada y aseguro que «se quitaba las bragas a pedos y se las subía a golpe de hipo«. Pero no solo eso, sino la que también fue concursante de ‘Maestros de la costura’ aseguró que la joven hizo piso justo al lado de donde dormían para hacerse un análisis de orina: «Imagínate la cara de la inspectora».