Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se han comprometido

Todavía no han celebrado su primer año de amor -empezaron a salir en noviembre de 2019-, pero tienen clarísimo que están enamorados y que quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Por eso Brooklyn Beckham lo tuvo clarísimo cuando decidió pedirle a su chica si quería convertirse en su mujer.

Después de surgir los primeros rumores que apuntaban a un posible compromiso, ha sido la propia pareja la que ha querido zanjar cualquier tipo de habladuría confirmando que, efectivamente, se van a convertir en marido y mujer dándose el ‘sí quiero’, sin especificar si ya han pensado en alguna fecha o algún lugar.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz saliendo de cenar de un restaurante de Los Ángeles

«Hace dos semanas le pregunté a mi alma gemela si quería casarse conmigo, me dijo que sí. Me siento el hombre más afortunado del planeta. Te prometo que seré el mejor marido y el mejor padre algún día. Te quiero bebé», ha escrito el hijo mayor de los Beckham junto a la fotografía de ambos vestidos de gala celebrando su compromiso.

Victoria Beckham, emocionadísima por el compromiso

Por su parte, su recién estrenada prometida, le ha correspondido con otra preciosa declaración de amor: «Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar a pasar el resto de mi vida contigo. Tu amor es el regalo más valioso. Te quiero muchísimo bebé». Unas palabras a las que rápidamente respondió su marido con otro «te quiero más que a nada».

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz anunciando su compromiso

Una preciosa instantánea en la pareja irradia amor por todos los lados que ha sido tomada por Harper Seven y con la que Victoria Beckham ha querido anunciar a sus seguidores que no puede estar más feliz por la noticia de la boda: «No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen. Os deseamos mucho amor y toda una vida de felicidad. Os queremos mucho», ha publicado la diseñadora, que seguro que ya está empezando a pensar en el pedazo look de madrina que va a lucir ese día.