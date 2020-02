BTS presenta ‘Ego’, el nuevo adelanto de su próximo álbum ‘Map of the Soul: 7’

Tras el increíble éxito de ‘Shadow‘, el primer adelanto de su nuevo disco ‘Map of the soul: 7’, el popular grupo surcoreano BTS presenta su segundo «comeback trailer» bajo el título ‘Outro: Ego‘, protagonizado por Jung Ho-Seok, uno de los principales raperos y bailarines de BTS, conocido artísticamente como J-Hope; el cual lanzó en septiembre de 2019, la canción ‘Chicken Noodle Soap‘ en colaboración con la famosa cantante Becky G.

Próximos a la fecha de lanzamiento del que será su catorceavo trabajo, BTS ha publicado este esperado tema y videoclip con el que ARMY (nombre con el que se conoce al fandom del grupo) tanto ha teorizado y en el que, como ya se sospechaba, J-Hope es el gran protagonista.

J-Hope en ‘Ego’

De esta manera, ‘Outro: Ego‘ se suma a los trailers de regreso de BTS encabezados por los diferentes miembros del grupo con motivo del lanzamiento de varios de sus álbumes y EPs; como por ejemplo, ‘Epiphany‘ de Jin (Kim Seok-Jin), ‘Serendipity‘ de Jimin (Park Ji-Min), ‘Singularity‘, interpretado por V (Kim Tae-Hyung) o los dos más recientes: ‘Intro: Persona‘ de RM (Kim Nam-Joon) e ‘Interlude: Shadow’ de Suga (Min Yoon-Gi).

En esta ocasión, ‘Ego‘ presenta un estilo y concepto diferentes al anterior «comeback trailer», siendo este mucho más colorido y alegre que ‘Shadow’. Si en este último Suga afirmaba «quiero ser yo«, en ‘Ego’, J-Hope proclama que tú mismo decides tu camino y que debes confiar en ti. Y a pesar de tus sombras, hay que seguir hacia adelante: «El tiempo pasa. Siete años de angustia se van finalmente. Todas las opresiones resueltas. […] El camino en el que confío. El camino por el que voy se convirtió en mi destino, se convirtió en mi esencia. Fue difícil y fue triste […] Mapa del alma. Mapa del todo. Ese es mi ego«.

Además, cabe mencionar que en el vídeo musical de este trailer encontramos varias referencias al fandom de BTS, a ARMY, y también a la fecha de debut del grupo, el 13 de junio de 2013, ya que este 2020 se cumplen siete años desde el inicio de la carrera de BTS. De hecho, ‘Ego‘ empieza con la misma frase que ‘Intro: 2 cool 4 skool‘, perteneciente a su disco de presentación: «We are now going to progress to some steps which are a bit more difficult» (Ahora vamos a avanzar algunos pasos que son un poco más difíciles).

Imagen del videoclip de ‘Ego’

Camino a la publicación de su nuevo trabajo, el pasado 10 de enero, BTS ya sorprendió a todos sus seguidores con ‘Interlude: Shadow’ (Interludio: Sombra), tema interpretado por el admirado rapero y productor surcoreano Suga, quien colaboró recientemente en ‘Manic’, el nuevo disco de la artista estadounidense Halsey, y el cual se alzó como la estrella indiscutible de este regreso del grupo.

Actualmente, ‘Interlude: Shadow’ cuenta con más de 50 millones de visitas y tan solo en el día de su publicación logró más de un millón de «Me gusta» en YouTube en menos de media hora, convirtiéndose así en el vídeo musical de un artista surcoreano en llegar más rápido a esta cifra.

Como ya es habitual en las canciones y videoclips del grupo, ‘Interlude: Shadow‘ contiene en su vídeo numerosos mensajes que los fans intentaron descifrar para tratar de saber más sobre lo que depararía el nuevo disco: desde referencias a su primer mini álbum ‘O!RUL8,2?‘, publicado en septiembre de 2013, hasta la relación de ‘Shadow‘ con ‘Persona‘ y referencias a las consecuencias y el conflicto interno que supone la fama.

Suga en el videoclip de ‘Interlude: Shadow’ | Fuente: BigHit

‘Black Swan’, un primer single muy significativo

Continuando con los adelantos de ‘Map of the Soul: 7‘ (Mapa del Alma: 7), BTS presentó el 17 de enero el primer single titulado ‘Black Swan‘ (Cisne Negro) con un «art film», un vídeo artístico de cinco minutos dirigido por YongSeok Choi y protagonizado por siete bailarines de la compañía de danza eslovena MN Dance Company. Este se inicia con una cita de la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham, que ha servido a BTS como inspiración para ‘Black Swan’: «Un bailarín muere dos veces – una cuando deja de bailar, y esta primera muerte es la más dolorosa«. De esta forma, esta canción compuesta por RM expresa el temor del grupo a que llegue el día en que la música deje de emocionarles, ya que su pasión por ella es su vida.

Este primer single fue presentado por primera vez en directo en el programa de James Corden, ‘The Late Late Show‘, el pasado 28 de enero y BTS dejó boquiabiertos a todos con su espectacular y atrapante coreografía que hace destacar, sobre todo, los orígenes en la danza contemporánea de uno de sus miembros más jóvenes, Jimin.

Foto de BTS perteneciente a la versión dos del mini álbum ‘Map of the Soul: Persona’ | Fuente: BigHit

Con este estreno, se suma un nuevo éxito a la carrera de siete años de los siete ídolos surcoreanos y a la que pronto se le añadirá su catorceavo trabajo, el cual promete ser uno de los mejores de su discografía, sobre todo después del gran recibimiento que tuvo su sexto EP, ‘Map of the Soul: Persona‘, que se alzó como el segundo disco más vendido del año 2019 con más de 4,2 millones de copias vendidas en todo el mundo, solo por detrás de Billie Eilish y superando a Ariana Grande y Taylor Swift.

RM, líder y rapero de BTS, afirmó en los Premios Grammy, donde el grupo actuó junto al artista Lil Nas X, que el nuevo álbum será mucho mejor y más duro de lo que han creado hasta ahora. Además, garantizó que ‘Map of the Soul: 7‘ es todo lo que sus seguidores esperan de este disco, confirmando que sus canciones serán muy personales y honestas en sus mensajes, tal y como han hecho durante toda su trayectoria.

Suga, Jungkook, J-Hope, RM, V, Jin y Jimin cantando ‘Dionysus’ durante su última gira | Fuente: BigHit

‘Map of the Soul: 7’, la nueva era de BTS

Está claro que BTS viene fuerte este 2020, hecho que ya demostraron a finales de 2019 con actuaciones épicas en los premios de música anuales de Corea del Sur, los MMA y los MAMA, en los que, aparte de cantar sus temas de ‘Map of the Soul: Persona‘, como ‘Boy with Luv‘ y ‘Dionysus‘, volvieron a interpretar canciones del inicio de su carrera, como ‘Boy in Luv‘ y ‘N.O.‘. En estas actuaciones, además, incluyeron vídeos en los que dieron pistas de su regreso para el nuevo año con frases como «Future meets past» (El futuro se encuentra con el pasado), que dejaron a todo el fandom de BTS teorizando acerca del nuevo álbum del grupo, del que en aquel momento todavía no se sabía ni fecha ni título.

Tras muchas teorías y después del estreno de ‘Shadow’ y ‘Ego’, BTS publicará el 21 de febrero su esperado álbum, pero no sin antes presentar entre el 10 y el 13 de febrero las fotos conceptuales de las distintas versiones de ‘Map of the Soul: 7’ y así ir calentando motores hasta la salida del álbum. Solo en su preventa, este ha vendido 3,42 millones de copias en su primera semana (del 9 al 15 de enero), marcando así un nuevo récord histórico.

BTS en su última gira | Fuente: BigHit

Si esto no fuera suficiente, el grupo revolucionó recientemente a todos sus seguidores con el anuncio de su nueva gira mundial ‘Map of the Soul Tour’, que incluye conciertos por Estados Unidos, Japón, Canadá y su país natal Corea del Sur, además de varias ciudades europeas como Londres, Berlín y Barcelona. De esta manera, después de varios años de espera, la gira de BTS pasará por primera vez por nuestro país con dos multitudinarios conciertos en el Estadi Olimpic de la ciudad condal, haciendo realidad las peticiones de todos sus fans españoles.