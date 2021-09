C. Tangana: María León, musa de su nuevo éxito musical

No hay mes que C. Tangana no siga encumbrándose como uno de los mejores artistas españoles del momento. Su música sigue invadiendo cada uno de los rincones de todas las plataformas online. Después de sofocar con champán la agria polémica por el videoclip y fotografías pertenecientes a su canción ‘Yate’, el polifacético artista ha lanzado este pasado viernes una nueva canción que viene acompañada de una colaboración de auténtico lujo.

María León se ha convertido en la estrella del vídeo musical de ‘Ya no vales’. El nuevo ‘track’ de ‘El Madrileño’ es un canto que invita a hacer una profunda reflexión sobre la caducidad del éxito, lo efímera que en ocasiones resulta la fama y el peligro que pueden tener las redes sociales por el mundo paralelo y repleto de artificios que a veces plantea. Una canción que ya acumula sobrepasa las 100.000 reproducciones en tan solo un día de vida y que apunta a convertirse en todo un éxito.

[embedded content]

[embedded content]

La hermana de Paco León es una de las mujeres más buscadas en las últimas horas por su colaboración con C. Tangana. La actriz ha concedido una entrevista a ‘Harper’s Bazaar’ en la que desgrana cómo se ha desarrollado la idea de poder trabajar junto al vocalista. Lo que le conquistó fue sin lugar a dudas la reflexión que planteaba la canción: «Cuando escuchamos el tema, no tuvimos dudas, había un mensaje desde la canción, que me parecía un temazo», comenta. Se ha reinventado para mezclar su talento como intérprete con genios de la música, algo que le ha alimentado profesional y personalmente: «Insisto que detrás de todo esto hay una inteligencia a la hora de actuar, ellos no son actores y tenían que entrar en el juego, yo me ponía a actuar y sabía cómo tirar y ellos estaban allí con una generosidad tremenda, pasándolo bien conmigo y contando la historia», resalta.

María León desvela que no era la primera vez que se veía con C. Tangana: «Conocía a Pucho, coincidí con él gracias a mi hermano porque en la familia somos bastante fanáticos de él (…)lo he escuchado mucho, lo he bailado, me gusta y sobre todo porque es lo moderno y nos tenemos que adaptar», dice en el mismo medio», dice en la misma entrevista.

El otro gran éxito de C. Tangana

Hace tan solo unos días el artista lanzaba su primera colaboración con Bershka. Una colección en la que el denominador común ha sido el estilo del intérprete de ‘Tú me dejaste de querer’. Los tonos ocres y azules han sido los que más han predominado en cada uno de los diseños, sin olvidar los detalles en dorado. Desde sudaderas hasta bolsos pasando por pijamas satinados.

Ha sido todo un éxito este nuevo proyecto del intérprete del cantante, y no es de extrañar porque todo lo que toca lo convierte en oro. Muchas de las piezas ya se están agotando, lo que confirma que es uno de los rostros conocidos del momento y de eso, no hay la menor duda.

¿Qué será lo próximo?