Café, prestaciones y diseño: la propuesta de Lidl que te enamorará

El café soluble es el salvador de miles de desayunos y meriendas, pero lo cierto es que los verdaderos admiradores de esta bebida prefieren tomarla de granos molidos y recién hecho. Esto no siempre es fácil, bien por falta de tiempo o por no tener la máquina precisa para ello y es que, si bien las cafeteras italianas las que para muchas personas son las de «toda la vida» siguen vigentes en muchas cocinas españolas, hay también quien prefiere no tener que encerder el fogón para tomarse un café. Para todas esas personas, Lild tiene una propuesta a tener muy en cuenta.

En su nuevo catálogo, la cadena de supermercados ha destacado varios pequeños electrodomésticos que además de ser muy funcionales lo tienen todo para hacer que la cocina sea una estancia cargada de glamour. nos centramos en la cafetera, un modelo expresso de un bonito tono azul menta que recuerda gracias a su color a su diseño a los años 50. Con una potencia de 15 bares de presión, esta cafetera tiene además una función dos en uno, pues su boquilla permite la salida de agua caliente, algo estupendo para hacer una infusión, y también un modo para espumar la leche.

En el caso de cafés, tiene un filtro doble para poder llenar dos tazas, algo que puede hacer sin problema gracias a su depósito de 1,2 litros. Y encencerla es tan sencillo como enchufar y hacer uso de sus botones frontales, de color plateado.

Pero lo mejor de todo es su precio. Muy en su línea, Lidl ha querido que su cafetera sea también asequible a todos los públicos y tan solo cuesta 64’99 euros. Prueba de su gran éxito es que ya está agotado en la tienda online de la marca de supermercados, pero que no sea síntoma de alerta pues en unos días estará disponible en las tiendas físicas.

Una renovación de electrodomésticos

Si esta cafetera de color menta te encanta, también lo harán los otros productos de la línea: un microondas, una picadora multifunción, una batidora de brazo, una batidora de frutas, un molinillo eléctrico, una tostadora y una batidora de vaso. Todos ellos con algo en común, el tono y un gran precio.

De un tiempo a esta parte Lidl no solo es un lugar en el que poder comprar alimentos y llenar la despensa, también un sitio en el que poder hacer una renovación de electrodométicos y ampliar el armario. Porque en sus tiendas no faltan las camisetas, jerseys, vestidos o pijamas. Eso sí, suelen ser colecciones temporales que se agotan enseguida porque lo no hay que perder el ojo a sus folletos o a sus redes sociales para estar al tanto de las novedades.