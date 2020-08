Camila Naranjo: «Los hijos de Humberto Janeiro se han portado conmigo para quitarme el sombrero»

La muerte de Humberto Janeiro ha dejado a su familia destrozada y ahora lloran su falta no solo sus hijos, sino también la que ha sido su pareja en los últimos años, Camila Naranjo. Ella estuvo presente en sus últimos momentos y fue vista en el funeral, sin embargo, mantuvo cierta distancia con los hijos del fallecido, haciendo saltar las alarmas sobre su relación.

Camila Naranjo, pareja de Humberto Janeiro, le da el último adiós en el cementerio

El equipo de ‘Viva la Vida’ ha querido informarse sobre si es cierta esta mala relación y sobre lo que opina el entorno de Humberto Janeiro. Una fuente cercana a la familia Janeiro ha querido dejar claro que la única viuda del fallecido es Carmen Bazán, que estuvo casada con él 38 años, por lo que este círculo no tendría en estima a Naranjo, que asegura que ella ha estado a su lado porque era pagada para ello.

Harta de todos los rumores y comentarios que se han vertido, Camila Naranjo se ha querido pronunciar sobre cómo se encuentra hablando con una reportera de ‘Viva la Vida’ desde la ventana de su casa, algo afectada por la muerte.

Camila Naranjo hablando de Humberto Janeiro/ Foto: telecinco.es

«Me parece muy mal todo esto, Humberto está caliente», ha dicho Camila Naranjo haciendo referencia a que no había pasado demasiado desde que su pareja había fallecido. Entre tanto ha adelantado quién la llevaba al hospital: «Mamen vino a por mí«, es decir, Carmen Janeiro estuvo pendiente de ella. Y sobre la supuesta mala relación con los hijo de Humbeto Janeiro ha añadido: «Yo siempre me he llevado bien con ellos, me ha han ayudado mucho y me quito el sombrero».

Muy criticada por muchos, alabada por otros

A su vez una mujer de su entorno que la conoce muy bien ha dejado claro que siempre ha sido una mujer muy trabajadora, que estuvo muy pendiente de Janeiro y que él se fue a otra cosa para no tener que subir escalones, buscando su comodidad en todo momento.