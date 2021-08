Camilio Sesto podría tener un hijo secreto: «Lourdes Ornelas no quería que se supiera»

Camilio Sesto podría tener un hijo secreto: «Lourdes Ornelas no quería que...

El programa Viva la vida ha dado la exclusiva del verano: Camilo Sesto podría tener un hijo secreto. El cantante falleció dejando tras él una herencia que ha dado mucho de qué hablar y ahora podría existir una tercera persona dispuesta a reclamar lo que le pertenece. No hay nada demostrado, pero muchos colaboradores conocían esta historia, entre ellos Enrique del Pozo.

La mujer del cantante conocía la historia

> Toñi Moreno posee datos suficientes para afirmar que Camilo Sesto tiene un hijo secreto, aunque la presentadora ha dejado claro que hay que mantener la presunción de inocencia. El cantante, supuestamente, ha mantenido relación con este chico durante un tiempo, pero se esforzó por mantener su identidad al margen de la prensa. Kiko Matamoros también conocía la historia, incluso dispone de fotografías que demuestran la existencia del joven.

“Lourdes Ornelas no quería que esto se supiera, ha intentado que se mantuviera en secreto“, comentan desde el plató de Viva la vida. Siguiendo la información que maneja el programa, el cantante tuvo contacto con el chico y existen imágenes que lo demuestran. El protagonista no quiere salir a la luz, pero estaría en su derecho de reclamar la fortuna que le pertenece.

Camilín podría tener que compartir la herencia

> Camilín supuestamente era el único hijo de Camilo Sesto, así que fue nombrado heredero universal de su fortuna. El joven podría tener un grave problema, pues Telecinco ha descubierto que tiene un hermano secreto. No hay nada confirmado, pues ninguno de los protagonistas quiere pronunciarse, pero mucha gente asegura que conocía esta historia.

El programa Viva la vida se ha trasladado hasta su domicilio de Torrelodones para intentar averiguar algo más, pero no lo ha conseguido. Por el momento no quiere hacer declaraciones, sin embargo Toñi Moreno asegura: “sabe de su existencia y se tratan, este chico tiene un año menos que él: 36 años”.

Una historia que no permanecerá escondida más tiempo

> Toñi Moreno ha asegurado que la madre de este chico le comunicó que su padre era Camilo Sesto “y el la cree”. No quiere repercusión mediática y parece que permanecerá en silencio una buena temporada, pero cabe la posibilidad de que reclame su fortuna. El cantante dejó un patrimonio millonario del que se está beneficiado su supuesto único hijo, pero ahora podría tener que compartirlo.

“No podemos mostrar su rostro, aunque sí sus ojos, que son exactamente iguales a los de su presunto hermano, Camilín“, comenta Toñi Moreno. Viva la vida ha intentado ponerse en contacto con el heredero, pero no lo ha conseguido. Sin embargo, los comentarios de los colaboradores hacen pensar que la historia es real. No obstante, hay que poner todo en duda hasta que no haya datos oficiales.

El supuesto hijo secreto se llama David y conoce todos los detalles de la relación que su presunto padre tuvo con su madre. Dice que tuvieron cuatro encuentros, que se conocieron en el extranjero y que fue el cantante quien sedujo a su progenitora. Según Viva la vida, David es taxista y no quiere saber nada del asunto, aunque está pensando en tomar medidas legales para reclamar su fortuna.

“Hace unos días una persona ha contactado con nosotros para llevar el caso”, comenta un equipo de abogados. “Hasta ahora no ha emprendido ninguna acción, pero lo primero que tendría que hacer es contratar un detective. Cuando padre e hijo tienen un parecido indiscutible los jueces lo valoran”, comenta el letrado.

El parecido entre el supuesto hermano de Camilín con el cantante es indiscutible. David asegura que no quiere problemas con la herencia ni con su posible hermano. “Yo siempre he estado en el anonimato. La batalla legal de momento no, pero hay tiempo”, declara en el programa de Telecinco. Estas palabras hacen pensar que podría luchar por la fortuna en un futuro.