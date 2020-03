Can Yaman apoya a España en la crisis sanitaria del coronavirus: «Juntos lo lograréis»

Aunque no es muy activo en las redes sociales desde que tuvo problemas con los productores de su país, Can Yaman no ha perdido la ocasión para lanzar un mensaje de apoyo no solo a Italia por la crisis del coronavirus, un país al que tiene un tremendo cariño después de haber estudiado allí y de saber su idioma, sino también a España, que está siguiendo los pasos tan dramáticos del país del Mediterráneo.

Maravilloso ?? Juntos lo lograréis ?????? https://t.co/JT5esCw4st ? Can Yaman (@canyaman1989) March 16, 2020

Una vez más España aplaudió a los sanitarios desde los balcones, y él se ha hecho eco de uno de los tantos vídeos compartiéndolo en su cuenta de Twitter, y escribiendo en español: «Juntos lo lograréis». En las visitas que el actor ha hecho a ambos países ha sentido el calor de los ciudadanos que le admiran por las series que ha protagonizado.

Can Yaman está aprendiendo español/ Foto: Instagram

En su última visita a Italia ya se vio afectado por esta crisis sanitaria, puesto que en el programa que estuvo no pudo sentir el calor del público porque ya dejó de acudir a los platós de televisión para evitar nuevos contagios. Además, él mismo compartió una foto de su paso por el programa, una visita atípica y que nada se parece a lo que está acostumbrado. Mientras que en su país, Turquía, la situación no es tan dramática como en España o Italia, ha descubierto a sus fans una afición hasta el momento desconocida.

El actor ha compartido una foto en su cuenta de Instagram en la que sale con unos cascos sobre su cabeza delante de una batería de música. Por lo que esta faceta parece que la está explorando mientras vuelve a uno de sus tantos proyectos profesionales.

¡Está aprendiendo español!

Por otro lado, y sobre la batería, ha compartido una foto en la que aparecen varios libros de iniciación al español, lo que Can Yaman está abriendo horizontes en busca de aprender un idioma muy parecido al italiano, por eso no le resultará nada complicado dominarlo a la perfección.