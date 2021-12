Canales Rivera, entre la irresponsabilidad y los comentarios sobre Alba Carrillo

No se sabe si lo han pillado o se ha dejado pillar, que no es lo mismo. Ayer en publicidad quedaba claro quién es Canales Rivera y cómo actúa.

Posteriormente, indicaba «Primo, te voy a decir un secreto… ¿Tú sabes la que tenemos formada? Si nosotros después nos vamos para Marbella. ¿Tú que sabes la que te tengo yo preparada? Tu sin prisa toda la semana…».

O lo que es lo mismo, solo se pueden unir dos núcleos familiares, pero yo me voy con los colegas a Marbella y a la ómicron que le vayan dando. Tras ser preguntado al respecto indicaba que «Me voy a Marbella con unos amigos, para celebrar el cumple de un amigo mío. Yo soy un tío soltero, no tengo que dar ningún tipo de explicación y puedo hacer lo que me dé la gana».

Sin duda alguna, pero siempre que cumpla con las normas que cumplimos el resto del personal. En lo referente a la relación con Alba, pues bueno. Aquello parece que se ha quedado en algo de una noche y que no irá a más.

Se ignora si alguno cobró por la exclusiva o si se limitaron a disfrutar. Lo que sí sería interesante es que se controlase la fiesta que va a celebrarse y que se evitase que vaya a convertirse en un nuevo foco de contagio. Esperamos tus comentarios al respecto de las declaraciones del otrora torero y hoy en día personaje de la prensa del corazón.

