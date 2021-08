Canales Rivera es despedido de Sálvame por no querer disfrazarse de Spiderman

Canales Rivera ha sido despedido de Sálvame por no querer disfrazarse de Spiderman. Él mismo comenta semejante locura.

Canales Rivera ha sido despedido de Sálvame por no querer disfrazarse de Spiderman. Él mismo comenta semejante locura. La señora Corredera indicaba que la productora le había invitado a marcharse por no cumplir con lo que se le indicaba.

La pregunta es, ¿por qué ella no se ha disfrazado nunca? ¿Por qué tampoco lo ha hecho Kiko Hernández? ¿Acaso los colaboradores están ahí para hacer el ridículo para que ella les diga lo que tienen que hacer?

El propio Canales comenta que «Me echaron porque me negué a vestirme de Spiderman, ni más ni menos. Miquel -el director- me dijo que si no me vestía de Spiderman no hay programa. ¿Qué hago yo sentado en un plató de televisión, en un programa de máxima audiencia vestido de Spiderman? No me sentía identificado. Iba a sentir que hacía el ridículo. Si algún día me llaman, veremos qué pasa».

Este tipo de mamarrachadas son las que intenta usar el programa para captar a la audiencia. Parece mentira que una serie turca, infame como pocas, haya podido vencer a esta panda de colaboradores cuyas tramas ha dejado de interesar al personal gracias, en parte, al documental de Carrasco.

Ayer mismo decía Laura Fa que prefiere vivir a estar en la televisión. Quizá ha llegado el momento de pegar el cerrojazo para no seguir destrozando la escasa ética periodística que les queda. Pero da lo mismo. Ahora le dedicamos varias semanas al documental de Carrasco en el que hablará sobre su familia y que siga la molturadora girando alimentándose de demandas judiciales. ¿Hasta cuándo?

