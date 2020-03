Cancelado el Festival de Eurovisión 2020 por el coronavirus

Como era de esperar, y por desgracia, ha llegado la confirmación de la cancelación del Festival de la Canción. Al igual que está ocurriendo con los eventos sociales, musicales y deportivos que estaban previstos para los meses de abril, mayo e incluso junio, Eurovisión ha anunciado que en 2020 no se celebrará.

La UER ha informado de la decisión a través de Twitter con un comunicado de prensa en el que lamentan tener que tomar esta decisión de cancelar por completo esta edición: «Con un profundo pesar anunciamos la cancelación del Festival de Eurovisión 2020 en Róterdam. Hemos intentado buscar alternativas para permitir que se celebrara el Festival, pero la incertidumbre originada por la expansión del COVID-19 en toda Europa y las restricciones impuestas por los gobiernos de los organismos de las televisiones participantes y las autoridades holandesas han provocado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya adoptado la complicada decisión de no continuar con el evento en vivo según lo planeado»

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

? Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020