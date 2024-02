Candela Acevedo y su traumática relación con Antonio Tejado

Candela Acevedo ha ofrecido datos irrefutables de cómo Antonio Tejado le hizo pasar un calvario del que, afortunadamente, pudo escapar.

Candela Acevedo ha ofrecido datos irrefutables de cómo Antonio Tejado le hizo pasar un calvario del que, afortunadamente, pudo escapar.

En una exclusiva concedida a Lecturas reconoce que «Aún estoy un poco trastornada. El daño que me ha hecho ha sido tan grande que me ha costado mucho rehacer mi vida. Se me cruzó este hombre por desgracia y tuve una relación con él de cerca de tres años».

Continuaba indicando que «Estoy intentando recuperarme, he necesitado terapia. Tengo mucho miedo de pasar otra vez por el infierno por el que he pasado con este señor. Lo primero que pensé fue: “Ha hecho tantas cosas crueles que no me extraña nada”. Me da muchísima pena por su tía María del Monte, es un palo que tu propio sobrino llegue a esto. Conmigo ella ha sido un encanto».

Sorprende que reconozca que Tejado le envió un vídeo privado de ella a un señor para mantener relaciones con él. De hecho, fue condenado a seis meses de cárcel y al pago de 6000 euros de los que solo ha abonado 3500. Incluso llegó a encontrarse con Tejado en la feria de Sevilla y ella indica que le sigue teniendo un miedo atroz a su persona.

El trauma va por dentro y quizá Tejado las esté pagando todas juntas. Su defensa indica ahora que también la chica de servicio que trabajaba en casa de María del Monte e Inmaculada Casal conocía las dependencias del inmueble. Todos parecen olvidar, como se ha declarado en el juicio, que fue el propio Tejado el que les indicó a su tía y a su mujer que «se olvidasen» de recuperar las joyas sustraídas.

En definitiva, se trata de ir dándole vueltas a una madeja que tampoco tiene tanto recorrido. De ti depende que conozcamos tu opinión al respecto de un caso que se sigue complicando.

