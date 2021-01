Candela Peña: la actriz 360 sin pelos en la lengua

Escuchar a Candela Peña es ir de asombro en asombro. No es una actriz remilgada, tampoco va de diva o de súper artista, tan solo es una mujer que hace maravillosamente bien su trabajo y que no se corta con nada a la hora de criticar lo que no le gusta. Para la intérprete lo importante no son los muchos premios que acumula, sino que cuenten con ella para el reparto de buenas películas. «Verme en los carteles por la calle, eso es lo que vale”, ha comentado en algún momento al preguntarle sobre los tres Goya que ha conseguido y que no tiene en su casa, sino en un sitio privilegiado, “los guarda mi madre, a ella le hace ilusión”, recalcando sin despeinarse que no le han servido ni para trabajar más, ni para ganar más dinero, ni siquiera para salir en las portadas de las revistas, esto último con algo de guasa. Si bien para ella no son lo más importante, los galardones se le amontonan y ahora acaba de ser nominada por séptima vez a otro Goya, en esta ocasión por su papel en ‘La boda de Rosa’, de Icíar Bollaín. Son más de 25 años de trayectoria profesional y los auténticos reconocimientos le empezaron a llegar hace de dos años, dándole más papeles. ¡Ya era hora!

Aunque se alzó con la estatuilla en 2003 con ‘Te doy en mis ojos’, en 2005 con ‘Princesas’ y en 2012 por ‘Una pistola en cada mano’, ha tenido bastantes lagunas laborales al no ser contratada, por ejemplo, los dos años anteriores al último Goya, una etapa en la que tuvo un hijo, murió su padre y pasó muchas penurias personales y emocionales. Sobre todo esto ha explotado en los escenarios de las galas donde se entregan los ansiados trofeos ante todos los presentes, censurando actitudes que no veía correctas, como la crisis que pasaba España, denunciando los recortes en sanidad, educación y los desahucios, centrando el discurso en pedir un trabajo para poder alimentar a su vástago. Muchas voces se alzaron contra Candela Peña, cuyo verdadero nombre es María del Pilar Peña, y ella explicó rotunda que tenía derecho a hablar como ciudadana. Muy reivindicativa, volvió a acaparar toda la atención cuando apareció ese mismo año en el Festival de Cine Español de Málaga, donde también fue premiada, con una cinta negra que sellaba sus boca.

En televisión, la catalana, de 47 años, nacida en Gavá, Barcelona, ha triunfado con la serie ‘Hierro’, siendo la destinataria de otros tantos reconocimientos por su estupenda interpretación de la jueza Candela Montes. También ha hecho teatro y ha participado en algunos anuncios de televisión, completando su actual currículum con la colaboración en el programa de televisión ‘La resistencia’, presentado por David Broncano. Justo en este espacio se ha dado la última anécdota que la atañe, durante una entrevista que el peculiar presentador hacía a las protagonistas del filme ‘Las Niñas’, película nominada a nueve premios Goya.

Mientras hablaba con Ainara Nieto, Andrea Fandos y Julia Sierra, le cuestiona a Fandós si ella como actriz esta nominada a algún premio, a lo que responde que sí, a los Feroz y a los Forqué, compitiendo en el segundo con Candela Peña. Broncano, siempre con sus ocurrencias, llama por teléfono a su colaboradora para decirle que si se lo dan se lo ceda amablemente, que ella ya tiene muchos premios en su haber, a lo que Candela, tras elogiar el trabajo de las jóvenes y decir que son el futuro de la profesión, se ha negado en rotundo.