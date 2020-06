Cara Delevingne sobre su orientación sexual: «Soy pansexual, yo me enamoro de la persona»

Cara Delevingne, una de las modelos más importantes en el mundo, protagoniza este mes de junio 2020 la portada de la revista Variety y entre sus páginas se puede leer una larga entrevista en la que la británica habla acerca de su orientación sexual, alejada de la tradicional heteronormatividad, y sobre cómo fue descubrirse a una misma en el seno de una familia tan tradicional como la suya.

La también actriz asegura ser pansexual, es decir, que se siente atraída por la persona indiferentemente del sexo con esta se sienta identificado (en el caso de sentirse identificado con alguno, claro). «No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o elle. Yo me enamoro de la persona, eso es todo«, explicaba.

Cara Delevingne en la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank

Delevingne también confiesa en esta entrevista el duro proceso de la autoaceptación y, sobre todo, de la aceptación de su familia, una familia aristócrata británica arraigada en tradiciones muy antiguas. «Crecía en una familia reprimida y anticuada. No quería disgustarles«, asegura.

«Me sentía profundamente infeliz y deprimida»

Pero esta idea acabó siendo una auténtica condena para ella: «Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o no te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí«, recuerda de sus años de adolescente. Una situación que no mejoró mucho cuando se convirtió en modelo y, por tanto, en un maniquí encargado de modelar por todo el mundo normalmente con un rol impuesto y profundamente femenino. «Me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina«.

Y fue precisamente esa dualidad tan evidente y sus características cejas pobladas las que convirtieron esta aristócrata británica en una de las modelos más importantes y cotizadas del mundo. Ahora, con sus 45 millones de seguidores en Instagram, es todo un referente LGTBIQ+ y no ha dudado nunca en mostrarlo públicamente y ser una firme defensora del colectivo.