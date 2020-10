Cárdigan: Manual de estilo de la nueva prenda estrella de tu armario

Se ha convertido en una de las prendas que no pueden faltar en tu armario esta temporada. El cárdigan -o la rebeca de toda la vida- es el complemento que necesitas para darle un aire nuevo a tus looks de otoño. Todas recordamos a nuestras madres o abuelas cuando nos decían que nos lleváramos siempre una rebeca por si hacía frío. Una prenda que tiene su origen en el clásico filme “Rebeca”, ya que su protagonista, Joan Fontaine solía lucir este tipo de chaquetas. Pero no solo ella. La denominación ‘cárdigan’, asociada más al corte masculino, se remonta a Lord Cardigan, que durante la Guerra de Crimea popularizó el uso de estas chaquetas.

Ahora que ya sabemos de dónde procede la que va a convertirse en una de tus prendas favoritas los próximos meses, vamos a señalar algunas de las claves para que te conviertas en toda una experta en cuanto a incluirla en tus looks.

El cárdigan admite multitud de posibilidades. Largo, corto, a media pierna, de canalé, lana, estampado o en colores lisos, su versatilidad se equipara casi al mismo nivel al de un clásico como el Little Black Dress. A pesar de que durante muchos años se ha asociado a hombres de edad avanzada, lo cierto es que la chaqueta de punto ha pasado de ser un accesorio con cierto aire ‘rancio’ a un imprescindible para las it girls.

De primeras, el cárdigan forma parte del dress code más casual, incluso comfy, sobre todo en estos momentos en los que la vida se hace de puertas para dentro y se necesitan prendas que aporten un toque confortable a cualquier estilismo. Sin embargo, las últimas tendencias auguran un futuro prometedor para esta prenda. Su carácter cálido y confortable hacen que sea perfecto para desafiar a los días más fríos del año, pero también para aportar un toque romántico a los outfits más rebeldes. Con vaqueros, con leggins y botas, con un vestido estampado o con una falda de corte clásico, el cárdigan es capaz de transformar cualquier look. Cerrado a modo de camisa o abierto sobre un top, esta prenda es una de las más versátiles del armario de temporada.

No faltan ejemplos en las colecciones de algunos destacados diseñadores, así como de firmas low cost. Las celebrities llevan ya tiempo augurando el imperio de la rebeca, que ha pasado de ser esa prenda que llevamos por si refresca, a tener entidad propia para transformar cualquier look. No te pierdas las imágenes que lo demuestran en nuestra galería, donde encontrarás inspiración para incluir el cárdigan en tus estilismos de este otoño.