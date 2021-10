Carla Barber padece el síndrome de Brugada

Carla Barber anunciaba este verano que su salud no era la mejor. Ahora ha confirmado su diagnóstico no sin preocupación.

Carla Barber anunciaba este verano que su salud no era la mejor. Ahora ha confirmado su diagnóstico no sin preocupación. A sus 31 años, la especialista en medicina estética usaba su perfil en Instagram para anunciar qué tipo de enfermedad padece.

«Hace justo un mes que me dieron la noticia de que tenía una enfermedad del corazón. No os había dicho nada todavía porque estaba esperando a tomar una decisión sobre qué hacer. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de Brugada, es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita» indicaba.

«La verdad es que ha sido un poco duro, un shock, que te digan que de pronto tienes un 3 por ciento de probabilidad anual de morir por muerte súbita en los próximos diez años. Que es una enfermedad que no tiene tratamiento, no tiene cura, no tiene pastillas que puedas tomar».

«Lo único que realmente se puede hacer es poner un DAI, un desfribilador, que lo que hace es impedir que en el caso que te dé la muerte súbita, te mueras, porque te revive al darte una descarga en el corazón. Estudiando los pros y los contras de ponerme un DAI, es una cirugía que habría que repetir cada 10-15 años, y habiéndolo sopesado mucho, no me la voy a realizar. Hemos comprado desfibriladores para mis casas y mis clínicas y para llevar en el bolso en el caso de viajes largos. Mis amigos ya saben lo que me ocurre, mi familia también y ahora lo sabéis vosotros» añadía.

«Estoy esperando a los resultados de las pruebas de mis padres para saber si es una enfermedad hereditaria o no. Ya que el bisabuelo de mi madre falleció de repente una mañana vistiéndose antes de salir de casa de muerte súbita» concluía. Sirva su testimonio para darle mayor visibilidad a una dolencia desconocida que afecta a miles de personas en todo el mundo.

Curiosidades Televisión #Carla barber