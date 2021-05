Carles Francino: «perdí la voz y sufrí un ictus»

Carles Francino comentaba ayer en su regreso al trabajo todo lo que había pasado en estas últimas semanas.

«Llevo más de 40 años ejerciendo de periodista y he vivido momentos singulares, pero, sinceramente no recuerdo uno tan especial como el de hoy, por muchos motivos. Me gustaría poder compartirlo, porque la radio es eso, compartir».

«No es que yo haya vivido algo diferente a lo de miles de familias, pero hace 47 días me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido un contacto con un positivo y me fui a casa. A los cinco días de dar positivo, tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díaz, con una saturación de oxígeno y unos ánimos muy bajitos».

«Las pasé canutas, sobre todo durante 48 horas: los indicadores eran malos, incluido un ictus del que, afortunadamente, parece que no me han quedado secuelas. El contacto estrecho, que es un familiar muy próximo murió el 12 de abril. Y otra muy próxima se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI. Mi mujer y mis hijos pequeños también lo sufrieron, pero con menor virulencia».

Terminaba indicando cómo le caen los imbéciles que salen a celebrar el fin del estado de alarma, «¿Cómo no van a cabrearse, Laura o Alejandro, dos de los que me atendieron? Dentro del Clínico de Madrid se escuchaba el ruido del botellón que había en la calle el sábado. No tiene nombre. La Covid ha afectado a mucha gente, pero a otra mucha no. Y tengo la sensación de que, en ese segundo grupo, las alusiones a hospitalizados y muertos, molestan. Pero hoy no quiero entrar en eso, solo preguntar dónde nos deja eso de ‘no nos molesten’». De ti depende que conozcamos tu opinión sobre lo expuesto por Francino.

