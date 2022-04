Carlos Baute, al límite: interpone una orden de alejamiento

Carlos Baute está atravesando un momento de lo más complicado. El venezolano ha tenido que recurrir a la Justicia para poner fin a una situación que habría puesto en jaque su integridad física, tal y como ha revelado este jueves Madrid Directo Flash, espacio emitido en Telemadrid. Alrededor de las 11 de la mañana y escoltado por varios guardias civiles, el artista se dirigía a los Juzgados de Móstoles. Para evitar llamar la atención, el intérprete de Colgando en tus manos accedía por el acceso al parking.

El citado formato ha podido saber que Baute ha solicitado una orden de alejamiento contra una fan y que, finalmente, se le ha concedido. Después de dar parte de lo sucedido, el cantante regresaba en su vehículo a su domicilio, pero al ser preguntado por este asunto ha preferido hacer gala de su habitual hermetismo y ha optado por el silencio.

Por otro lado, el cantautor lleva varias horas ausente de las redes sociales. Su última publicación corresponde a hace un día. Se trata de un post en el que aparece bailando una coreografía junto a un grupo de bailarines. “Pronto #Quienesese en concierto #ARGENTINA y #URUGUAY ¿Se animan a bailarla? Amo esta coreografía @naimasakho @joshidk Y este Ft. con mi querida #maiteperroni ¡Vaya recuerdo!”, comentaba en el clip.

El ‘secreto’ de Carlos Baute

Carlos Baute sacaba a la luz hace unos días uno de los secretos mejor guardados del tema que, sin duda, ha marcado su carrera musical. Colgando en tus manos-más de 647 millones de reproducciones en Youtube- se convirtió en todo un himno que marcó a toda una generación. El artista concedió recientemente una entrevista a Teleshow donde repasó que temas como Te quise olvidar, Te regalo y Mi medicina fueron hits que le abrieron camino por el mercado de la industria musical española.

Pero eso no fue todo, porque reveló un misterio que nunca había sido contado sobre la canción que canta junto a Marta Sánchez. «Sentía que era muy autobiográfica, porque lo de Marbella, lo de Venezuela, todo lo que cuento es real. Lo había vivido en una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía. Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada…», comenzó explicando.

En un principio, dicho tema no iba a ser un dueto, pero la discográfica apostó por incluirle una voz femenina. «Me acuerdo que llamé a tres artistas. Llamé a Laura Pausini, pero justo acababa de hacer con James Blunt. Después llamamos a Rosario Flores. Me dijo que no… Yo creo que la canción no le vino. Después creo que fue Paulina Rubio y tampoco. Y bueno, yo creo que, te voy a decir una cosa, yo creo que si la hubiese hecho con otra no hubiese pasado lo mismo. Y después llamé a Marta, Marta me dijo que sí», confesó Carlos Baute.