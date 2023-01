Carlos III anuncia que Harry y Meghan están vetados en su coronación

Carlos III tiene claro que ni el príncipe Harry, ni Meghan Markle van a salir al balcón de Buckingham Palace para fotografiarse con él cuando se corone.

Carlos III tiene claro que ni el príncipe Harry, ni Meghan Markle van a salir al balcón de Buckingham Palace para fotografiarse con él cuando se corone. Así lo indican quienes han contactado con el Daily Mail para informar de lo que ya es un rumor a voces.

Es «poco probable», indica el antedicho rotativo, que el duque y la duquesa de Sussex y el duque de York se unan al rey y la reina consorte en el balcón durante la coronación. Anoche, el Palacio de Buckingham confirmó que los recién coronados Rey y Reina aparecerán en el Palacio de Buckingham después de la ceremonia en mayo.

Al igual que con el último Jubileo de Platino de la Reina el año pasado, la alineación de Royals junto a ellos se limitará a los miembros que trabajan de la familia. Eso excluirá al Príncipe Harry, a Meghan y al Príncipe Andrew, quienes ya no cumplen funciones oficiales. El príncipe Andrew renunció a su cargo oficial luego de las acusaciones de abuso sexual en noviembre de 2019. Siempre ha negado las acusaciones.

No hay indicios del Palacio de Buckingham de que Harry y Meghan no puedan asistir al evento del 6 de mayo, que coincide con el cuarto cumpleaños de su hijo Archie. Sin embargo, incluso si la pareja asiste, un alto miembro de Royal dijo que sería «poco probable» que fueran incluidos en las principales apariciones públicas, incluido el momento del balcón. Con las intenciones claras desde hace años, Carlos III no va a dar un paso en falso. A ver en qué queda todo finalmente. Esperamos tu opinión al respecto.

