Carlos III invitará a su hijo Harry y a Meghan Markle a su coronación

Carlos III ya está pensando en su coronación oficial y tiene claro que invitará a Harry y a Meghan Markle a tan magno evento. El recién coronado monarca, de 74 años, extenderá una rama de olivo a su hijo menor, el príncipe Harry, y a su esposa, Meghan Markle, al invitarlos a su coronación el 6 de mayo de 2023, informó el viernes el Daily Mail.

Aunque aún no se han enviado las invitaciones para el evento tan esperado, una fuente le dijo al medio que Carlos le dijo al duque y la duquesa de Sussex que son bienvenidos a asistir al evento histórico en la Abadía de Westminster en Londres.

“Harry es su hijo y Su Majestad siempre lo amará”, dijo la fuente. “Si bien las cosas son difíciles en este momento, la puerta siempre quedará entreabierta”. Otra fuente dijo que pensaban que sería «poco probable» que la invitación fuera revocada, incluso con el próximo lanzamiento de las memorias de Harry, Spare.

La fecha de coronación está programada para el cuarto cumpleaños de Archie, el hijo de Harry y Markle.

Sin embargo, los expertos dijeron anteriormente que la cita no era una indirecta a los Sussex. “Se eligió la fecha porque es justo antes de la apertura estatal del Parlamento y Charles querrá aparecer como Rey con su corona y toda la ceremonia” opina Tom Bower, autor de Revenge: Meghan, Harry, and the War Between los Windsor.

Aunque Carlos parece querer mantenerse alejado del drama, han llegado solicitudes para que el monarca despoje a los Sussex de sus títulos, que fueron obsequiados a la pareja por la difunta reina Isabel II el día de su boda en 2018. Después del lanzamiento de la serie documental de Netflix de Harry y Markle, Harry & Meghan, Piers Morgan instó al rey a tomar medidas.

“El rey Carlos necesita despojar a estas dos ratas venenosas de todos los títulos y lazos restantes con la familia real y debe hacerlo rápido antes de que destruyan la monarquía”, tuiteó el lunes. Sin embargo, un experto real explicó por qué ese movimiento sería muy poco probable. “Quitarles el título no es algo que el rey probablemente consideraría alguna vez… principalmente porque sería demasiado mezquino y punitivo”, nos dijo el experto. “Solo llevaría a los Sussex a afirmar que fue una acción de represalia y una prueba de que nunca fueron queridos en la familia real”. Esperamos tu opinión al respecto.

