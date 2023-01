Carlos III y el príncipe William se preparan para las polémicas memorias de Harry

Los asesores principales de la familia real establecieron un consejo de guerra para lidiar con cualquier posible consecuencia de las memorias

Los asesores principales de la familia real establecieron un consejo de guerra para lidiar con cualquier posible consecuencia de las memorias explosivas del Príncipe Harry. El personal superior incluso discutió la situación en Sandringham Estate, donde la familia real se reunió para celebrar su primera Navidad sin la reina Isabel, según nos dijeron.

Los expertos dicen que se elaboró un plan para lidiar con las explosivas revelaciones que se esperan no solo del libro de Harry, sino también de su reunión con Anderson Cooper en el programa de la CBS 60 Minutes el domingo, que será seguida rápidamente por una entrevista en ITV, Good Morning America y The Late Show con Stephen Colbert.

Los miembros de la realeza y su personal se devanaron los sesos para idear todas las historias posibles que Harry incluiría en su tomo, y se dijo que sabían muy bien que contaría su pelea con William, donde afirma que su hermano lo tiró a un tazón de perro durante una pelea por Meghan Markle. «Me rompió el collar agarrándome por el cuello de la camisa… Caí sobre el cuenco del perro, se rompió debajo de mi espalda y los pedazos me arañaron», escribió Harry.

Un informante cercano a los hermanos ha indicado que «sin duda, había temores sobre lo que Harry iba a escribir y, en particular, estaban preocupados por los momentos muy personales de sus vidas que se volverían a contar». «El Duque de Edimburgo quería seguir adelante con la actitud tradicional de mirar con desprecio este tipo de actos y seguir los famosos pasos de la Reina de ‘nunca te quejes, nunca expliques’, pero el Príncipe de Gales argumentó que tal vez la familia debería, de hecho, seguir adelante, pero comentando lo ofensivo del libro. Podría emitir una declaración, de la misma manera que dijo ‘No somos en absoluto una familia racista’, pero entonces su padre le quitó la idea de la cabeza».

El Daily Telegraph del Reino Unido también confirmó que el palacio estaba en pie de guerra antes del lanzamiento del libro, y agregó que después de leer extractos del libro, sus peores temores no se hicieron realidad.

A pesar de todo, The Sunday Times de Londres informó que William es muy consciente de que la familia real debe permanecer callada. Como dijo un amigo cercano de ambos hermanos al medio: «Él (William) no tomará represalias, nunca lo hará, porque es digno e increíblemente leal. William es un blanco fácil porque Harry sabe que no tomará represalias. ¿Cuántos tiros puedes darle a un pato sentado?. Es cruel, cobarde y muy triste que William siga recibiendo golpes. Se está callando por el bien de su familia y del país».

El libro de Harry se publicará el martes en todo el mundo, pero vergonzosamente se filtraron extractos a esta semana antes de que saliera a la venta por error en España antes de ser retirado de las estanterías. El escándalo está servido majestad, ¿le apetece alguna salsa?

