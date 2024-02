Carlos III y su decisión sobre el tratamiento del cáncer que padece

Carlos III ha sorprendido a su oncólogo proponiéndolo otro tipo de tratamiento para el complicado cáncer que padece.

Carlos III ha sorprendido a su oncólogo proponiéndolo otro tipo de tratamiento para el complicado cáncer que padece. Los más cercanos al monarca indican que no parece que las tenga todas consigo en lo que respecta a confiar en la quimioterapia.

Tom Bower, periodista experto en la Casa Real británica, ha declarado que «especulo que el rey prefiere la medicina alternativa. No le va lo de la quimioterapia y siempre se ha quejado de su utilización. Siempre ha pensado que un remedio natural es más eficaz. Por lo tanto, creo que ahora está solicitándole consejos a Michael Dixon un doctor que tiene un instituto de medicina natural desacreditado por parte de mucha gente. El rey cree en él. Ayer por la oche me sorprendí al comprobar que muchos siguen diciendo que él va a someterse a quimioterapia o a radioterapia».

Lo que sí se ha sabido es que el oncólogo va a utilizar un tratamiento a medida una vez a la semana. El objetivo está claro, no va a poner en juego la salud del rey, ya que todo parece indicar que Carlos no cree mucho en una curación procedente de la química. Lógicamente, el empleo de ingredientes naturales no ha confirmado, hasta la fecha, su utilidad en el tratamiento del cáncer.

