Carlos Right: «Prisionero’ es el comienzo de algo que ha cambiado, una evolución de sonidos»

Carlos Right tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de ‘OT 2018’ y poco a poco se ha ido labrando su carrera musical. El cantante acaba de lanzar su tema ‘Prisionero’, una canción de estilo pop latino con la que quiere poner a bailar a sus seguidores. Sus planes se han visto ligeramente truncados en lo que respecta al videoclip pero está feliz por la acogida que está teniendo.

Bekia: ¿Cómo has pasado el confinamiento?









Carlos Right: Bien, la verdad que como se puede, mirándolo positivamente. El tema del trabajo mal porque no tengo conciertos, hemos tenido que cambiar muchas cosas de ‘Prisionero’, pero ya acabamos y hay que pensar en positivo.

B: ¿En qué has invertido todo este tiempo? ¿Has descubierto alguna pasión?

C.R: Siempre me ha gustado mucho cocinar, pero tanto tanto no había cocinado nunca. Muy contento con esto y con otras cosas que no hubiera podido hacer en una vida normal.

B: ¿Musicalmente hablando también has aprovechado la cuarentena?

C.R: Antes de la cuarentena estuve componiendo muchísimos temas y ahora en la cuarentena he estado arreglando y perfeccionando. Es verdad que no he estado componiendo porque ya tenía temas compuestos y ha sido más contraproducente no salir que tener tiempo.

B: Háblame de tu nueva canción, ‘Prisionero’. ¿Cómo estás ante el lanzamiento de tu nuevo single?

C.R: Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de que saliera, de que la pudiera escuchar la gente. No es lo mismo haber sacado las canciones cuando salí de la academia que ahora pero estoy contento con el recibimiento que está teniendo, está gustando mucho y eso es lo que más me interesa. Lo que quería era que gustara y es lo que está pasando.

B: ¿Cómo surgió esta canción?

C.R: Surgió hace unos meses pero realmente solo tenía un trozo, no la había acabado y empezamos a hacer unas cuantas. Hemos estado haciendo canciones para otros artistas y con esta canción soñé, tenía la melodía en la cabeza. No paraba de tener esa melodía y le dije a mi equipo que teníamos que hacerla, porque si a mí me pasaba eso a mucha gente le podía pasar. Es una canción bastante pegadiza.

B: ¿Qué querías transmitir con ‘Prisionero’?

C.R: El tema habla de una persona que está atrapada por otra metafóricamente. A quién no le ha pasado estar enamorado de alguien o pensando todo el día en alguien y simplemente comparar el hecho de ser prisionero con tener a alguien en la cabeza todo el día. Queríamos transmitir buen rollo al salir de esto porque sabíamos más o menos cuando podía salir la canción. Es un pop latino muy fresco y bailable para animar a la gente.

B: ¿Y qué me dices del guiño que tiene la canción hacia ‘Harry Potter’?

C.R: Soy un poco friki de ‘Harry Potter’ y me vino al pelo lo de prisionero de Azkabán, incluso pensé en meter algún guiño más.

B: Las imágenes en la cárcel que has sacado y las del vídeo de promo, ¿son previas al confinamiento?

C.R: Estas son en un párking de ahora pero parece una cárcel la verdad. No podíamos salir y lo tuve que hacer como pude.

B: ¿Qué teníais pensado para el videoclip de no haber tenido que cambiar los planes por la pandemia?

C.R: Teníamos pensado grabar en una cárcel, teníamos hasta los permisos, iba a ser un videoclip increíble, una medio película. Quería que fuera algo espectacular y al final no se ha podido. La próxima será diferente.

B: En el vídeo de promo que compartiste comentabas que había una clara evolución en ti. ¿En qué lo has notado?

C.R: ‘Prisionero’ es un golpe encima de la mesa. Hay mucha diferencia con los sonidos, la música, la voz, con todo un poco lo relacionado a Carlos Right. Es el comienzo de algo que ha cambiado, una evolución en los sonidos y en todo un poco.

Carlos Right en una foto promocional

B: Si echamos la vista atrás, ¿qué balance haces de todo este tiempo que ha pasado desde ‘OT 2018’?

C.R: Un balance muy bueno, muy positivo. Gracias a ‘OT’ puedo estar aquí teniendo esta entrevista y la verdad es que gracias a toda la gente que ha confiado en mí, a los fans y las personas que me siguen, ya que es por ellos por los que estamos aquí. Hago un balance muy positivo. Estoy en el mejor momento de mi vida profesionalmente hablando.

B: ¿Te ha facilitado tu carrera haber participado en ‘OT 2018’?

C.R: Para mí hubiera sido muy difícil dedicarme por otro lado porque tenía trabajo, mi vida estable trabajando en marketing, pero me presenté al cásting y me cambió la vida para bien para mí y para mal para mi madre. Ella hubiera estado muy contenta de que hubiera estado en la oficina. Lo dice pero luego lo disfruta mucho.

B: ¿Cómo recuerdas ‘OT 2018’?

C.R: Bien, es una de las experiencias más importantes de mi vida, no se me va a olvidar nunca. Me llevo gente maravillosa de allí.

B: ¿Cómo va la relación entre los compis de edición? ¿Seguís poniéndoos al día?

C.R: El grupo de whatsapp no para nunca, ni un día. Creo que somos el único grupo de ‘OT’ que hablamos todos los días. Yo soy de los que habla poco, de los que pido resúmenes, porque tengo muchos grupos.

B: Te vimos antes del confinamiento visitando a los concursantes de ‘OT 2020’. ¿Cómo los viste?

C.R: Bien, los vi como nos veía a nosotros el año pasado si entraba alguien, con caras de ‘sálvame’, no porque se pase mal en la academia, sino porque están deseando que les expliques cosas de cómo va a ir todo fuera. Somos los únicos que les podemos entender un poco.

B: ¿Ves a alguien como ganador o ganadora?

C.R: No te puedo decir porque no lo estoy viendo. Me entero por redes sociales.

Carlos Right siendo valorado en la Gala 4 de ‘OT 2018’

B: Vivimos muy intensamente el encuentro Carlos Right-Samantha. ¿Cómo viviste tú esa comedia?

C.R: Fue divertido. En el chat me decía que perdonara. Creo que se puso nerviosa pero como cualquier persona. Es muy buena chica. Lo viví muy nervioso porque volvía a la academia, era como volver al lugar del crimen, un shock en mi cabeza al ver la academia.

B: ¿Cómo ves una colaboración Carlos-Samantha?

C.R: Yo no me niego a trabajar con nadie, a componer, a escribir y demás. Si la cosa fluyera no me negaría.

B: ¿Cómo hubieras reaccionado tú si te hubiera pasado lo que a los concursantes este año?

C.R: Imagínate volver a la academia después de saber todo lo que se dice de ti. Si el de al lado tiene más seguidores que tú. Si cuando estás dentro y no sabes nada ya te comes la cabeza, sabiendo eso debe ser increíble. No sé si lo podría soportar.

B: ¿Cómo has vivido tú el tema de las redes sociales?

C.R: No entiendes muchas cosas, que haya gente tan dañina en las redes sociales que quiera hacer daño. Con la gente que te apoya y que te manda mensajes de cariño pues increíblemente bien, tampoco me esperaba eso, que tuviera tanta gente que me mandara tantos mensajes de apoyo. Al principio te choca todo pero luego te vas adaptando. Yo soy de pasar un poco, igual que paso de whatsapp, sino me volvería loco. Las redes sociales son trabajo para mí y luego hago mi vida normal.

B: ¿Qué más cositas tienes musicalmente hablando?

C.R: Tenemos muchas más canciones que estábamos componiendo, tenemos que acabar unas cuantas pero hay muchas que ya estaban acabadas y esperemos que salgan pronto, en función de cómo vaya ‘Prisionero’. De momento sacaremos single, aunque mañana igual te digo lo contrario. Mi idea es ir single a single.