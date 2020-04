Carlos Sobera tira de humor para reprochar a Adara su ausencia como defensora de Elena en ‘SV 2020’

Adara Molinero y su madre Elena se han convertido en dos grandes protagonistas del momento, no solo por la participación de la madre en ‘Supervivientes 2020‘, sino por todas las polémicas que están surgiendo a raíz de la participación de Hugo Sierra en el mismo programa. Además, están saliendo muchas informaciones sobre la relación de Hugo con Adara que todavía se desconocían y que no dejan de sembrar dudas.

Adara ha acudido a todos los platós de televisión en los que se le ha pedido que acudiera, así como ha realizado entrevistas para hablar de su ruptura con Gianmarco. Esto ha hecho que su ausencia en el programa ‘Tierra de nadie’ haya provocado una oleada de críticas, ya que nadie entendía que no hubiera hablado con el programa en una noche tan importante para su madre Elena.

Adara Molinero en la segunda gala de ‘Conexión Honduras’ de ‘Supervivientes 2020’

La joven ha estado acudiendo en algunas ocasiones y, en otras, ha conectado vía Skype pero en esta ocasión no ha contestado a las llamadas en ningún momento. Era Carlos Sobera el que iniciaba la gala tirando de humor pero reprochando a Adara que no contestara a las llamadas: «Adara no se pone, no nos coge el teléfono. ¡Adara, tu madre te necesita!», decía divertido el presentador.

Silencio absoluto

Lo cierto es que la concursante necesitaba el apoyo más que nunca en este ‘Tierra de nadie’ porque está nominada y no deja de protagonizar enfrentamientos con José Antonio Avilés y, la mayoría, relacionados con Adara. La concursante se enfrentó esa noche a la ceremonia de salvación con sus compañeros y fue Jorge el que se salvó, por lo que Elena continúa nominada hasta el jueves.

Elena en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: telecinco.es

No hay duda de que se trataba de una gala bastante importante para la concursante y el apoyo de su hija hubiera sido vital. Sin embargo, Adara no dio señales en toda la noche y, para muestra de ello, el mensaje final con el que Carlos Sobera cerró el programa: «Adara, si hubieses entrado, hubieses defendido a Elena, que te necesita, ¿por qué no has respondido a mis llamadas?«, concluía.