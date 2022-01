Carlos y Harry, cada vez más cerca: ‘reconciliación’ y una duda razonable

La relación entre el príncipe Carlos de Inglaterra y su hijo menor no ha sido especialmente buena desde que el duque de Sussex anunciara, junto con su esposa, su decisión de abandonar la familia real. A pesar de que en un primer momento, el príncipe de Gales prestó apoyo a la pareja, lo cierto es que Carlos sí se que ha sentido molesto con respecto a algunas de las actitudes por parte de la pareja, como cuando Harry comentó en la polémica entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey que su padre le había dejado de apoyar financieramente y que además no respondía a sus llamadas.

Una situación que se volvió especialmente insostenible a partir del pasado verano, tras el programa de Apple TV en el que apareció el Príncipe y el podcast Armchair Expert, en los cuales no dudó en comentar algunos de los episodios más duros de su vida.

Sin embargo, parece que ahora las cosas entre padre e hijo están recobrando cierta normalidad. Tal como ha podido conocer el tabloide británico The Mirror, el príncipe de Gales quiere dejar atrás los conflictos con su hijo menor y que la relación vuelva a fluir de manera natural.

Una realidad que no siempre es fácil, aunque parece que no va a dejar de poner empeño en ello. Prueba de ello es el reciente ensayo que el hijo mayor de la Reina Isabel escribió para la revista Newsweek en el que habló de cuestiones tan acuciantes como el cambio climático, pero aprovechó para alabar el trabajo de sus dos hijos por el medio ambiente.

De la misma manera, The Mirror ha tenido constancia de que padre e hijo han mantenido varias videollamadas en las últimas semanas. Conversaciones que están sirviendo a ambos a encontrar un punto de equilibrio y redescubrir en cierta manera su relación. Y es que además, se añade la circunstancia de que Harry ha sido padre de nuevo recientemente y Carlos disfruta enormemente de su faceta como abuelo, algo que se ha visto de manera habitual con los hijos del príncipe Guillermo. Varias fuentes han comentado que el heredero echa de menos a Archie y está deseando poder conocer a Lilibet Diana.

Hace algunos días saltó a los medios una polémica que el duque de Sussex mantiene con el Gobierno por su seguridad cuando está en territorio británico. Al no ser ya miembro de ‘La Firma’ no le corresponde protección policial y Harry asegura que no va a viajar a Londres hasta que esta cuestión quede zanjada, pues no piensa poner en riesgo a su familia. Ante esto, el príncipe Carlos ha invitado a su hijo a que se quede con él la próxima vez que visite su país natal, de manera que la protección del heredero se haría, en cierta manera, extensiva a la familia de su hijo sin entrar en más consideraciones. Una invitación generosa sobre la que todavía no ha trascendido respuesta.

No obstante, hay quien piensa que la de Carlos no es una actitud plenamente altruista, sino que responde de alguna forma a una estrategia ante la próxima publicación de las memorias del príncipe Harry, que verán la luz este año y que pueden afectar de manera tajante a la imagen del príncipe Carlos, que cada vez está más cerca del trono.

Pese a todo, algunas fuentes están convencidas de que la relación padre e hijo se está reequilibrando, sobre todo, de cara al Jubileo de la Reina: “ha habido un deshielo definitivo en las relaciones entre Harry y Carlos. Están en muchos mejores términos y existe la sensación de que está volviendo más al redil y quiere estar más cerca de su familia”, ha confirmado una fuente a The Sun.