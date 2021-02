Carlota Corredera a Anabel Pantoja: «que te vaya bonito»

Carlota Corredera apostaba ayer por hablar más claro que nunca sobre las idas y venidas de Anabel Pantoja. Su mensaje fue contundente.

Carlota Corredera apostaba ayer por hablar más claro que nunca sobre las idas y venidas de Anabel Pantoja. Su mensaje fue contundente. Además, contrastaba con la actitud de un Valldeperas demasiado conservador que prefería que Anabel se pensase lo de dejar el programa.

Pues bien, Carlota leyó la carta de Pantoja e indicó que «siento debilidad por Anabel Pantoja. Me da cosita lo que leído. En esta carta hace autocrítica. Ella no hubiese sido capaz de leer la carta sin emocionarse. Fíjate que le hemos dicho muchas veces que no hace autocrítica, que es una inconsciente. Y creo que en esta carta hace autocrítica y en algunas cosas es bastante dura con ella misma».

«Solo voy a decir una cosa, y lo digo en serio. No he podio hablar con ella, porque he estado muy liada estos días, pero ella lo sabe. Pero me gustaría que ella hiciese un «pause», que se escuchase bien, que hiciese reset. A lo mejor es verdad que no todo el mundo está preparado para trabajar en este programa. A lo mejor trabajar en ‘Sálvame’ no la hace feliz. Y no sería ni la primera colaboradora ni la última que se acaba bajando de este barco. Ahora en marzo vamos a hacer 12 años».

«Yo a la gente que quiero bien quiero que sean felices. Y a Anabel la quiero bien. Si Anabel no es feliz aquí, que le vaya bonito. Me gustaría que descansase y se lo piense». Pues eso mismo es lo que va a hacer la protagonista. A ver qué decide finalmente sobre su futuro en Telecinco.

