Carlota Corredera a Anabel Pantoja: «ya llega el momento de que te vengas para acá a trabajar»

Se acabó lo que se daba. Anabel Pantoja lleva meses trincando 600 euros por llamada desde su sofá, pero Carlota Corredera ha puesto fin a estas vacaciones. La sobrinísima tuvo una lesión en su pierna de la que se está recuperando en Canarias junto a su novio.

Lo malo del caso es que esta señora, que indicaba ayer que la rehabilitación va muy bien, lleva meses sentadita en su casa, trabajando media o una hora como mucho y cobrando sin dar la cara. Ayer llegó a alegar que sentía pánico de volver al plató.

Con su habitual languidez mezclada con chulería, que para algo es sobrina de quien es, comentaba que «no voy a hacer nada en la Península porque no voy a ver a mi familia…He tenido pánico, pero en principio yo no quería volver a trabajar por el tema».

Anabel añadía que «Estoy yendo a una psicóloga maravillosa que me ha dicho que no tengo que tenerle miedo a nada. Me daba pavor a decir algo y pegar un golpe en la mesa e irme de la impotencia o pillarme un cabreo por la hermana de mi abuela, o la Pepi Valladares o la otra… Son muchas cosas que ahora no quiero asumir. Soy una cobarde, no soy una valiente».

Corredera, que sigue siendo la Rottenmeier del programa, le espetó «tu puesto de trabajo es este. La normalidad en tu caso llegará cuando te enfrentes a tus miedos. Ya llega el momento de que te desprendas de todos esos miedos y te vengas para acá. Hay compañeros que no entienden por qué no quieres venir y prefieres seguir teletrabajando». Adiós al chollo. Ya veremos qué pasa.

