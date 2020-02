Carlota Corredera explica el motivo por el que tuvo que abandonar ‘Sálvame’ de forma repentina

El viernes 14 de febrero, Carlota Corredera tuvo que dejar ‘Sálvame’ y marcharse antes de lo previsto, cediendo el testigo a su compañera María Patiño, que se encargó de presentar el programa de Telecinco esa tarde. A pesar de que la periodista estaba enferma, se puso al frente de ‘Sálvame’ y con total naturalidad comentó al inicio del programa que tenía un virus estomacal, algo que ya anticipó su posterior marcha horas más tarde.

Su compañera María Patiño, que esa tarde no estaba en el plató porque no había sido convocada como colaboradora, tuvo que acudir a Mediaset para sustituir a Carlota Corredera. La periodista no dudó en coger el testigo de su amiga para que así la presentadora pudiese abandonar su puesto de trabajo debido a su dolencia de estómago. Carlota Corredera quiso agradecer en directo el gesto de su compañera y también explicar a los espectadores el motivo por el que se tenía que marchar a mitad del programa.

Calota Corredera en ‘Sálvame’ / Foto: Telecinco.es

«Tengo que dar las gracias a mi compañera María Patiño porque ha dejado todo lo que estaba haciendo, que era su tarde libre para cubrirme. Nunca me había pasado esto, pero es que estoy malita. Me voy a casa y la semana que viene ya vuelvo», agradeció la periodista gallega antes de marcharse. A partir de ahí, poco más se supo de la recuperación de Carlota Corredera y, por eso, unos días después ha querido mandar un mensaje para tranquilizar a todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

«Ya estoy casi recuperada del virus estomacal que me tumbó el viernes. Gracias por los mensajes y vuestra preocupación«, ha escrito la presentadora en su cuenta de Instagram. Y es que la máxima preocupación de Carlota Corredera el día que tuvo que abandonar el programa era no alarmar a su madre y que esta no se preocupase, por eso la presentadora ha querido mandar este mensaje: «Ya tengo las velas desplegadas para la travesía de esta semana de febrero. ¡Feliz lunes!». Este texto está acompañado de una fotografía en donde se puede ver a la escritora rodeada de mar, recargando energía.

Buen momento profesional

La presentadora se encuentra en un gran momento profesional y es que al margen de su trabajo en la televisión, la periodista también ha publicado su segundo libro, ‘Hablemos de nosotras’, una obra en la que trata el papel de la mujer hablando con 11 personas muy diferentes para así poder conocer sus puntos de vista. Además, parte de los beneficios de este libro van destinados a una causa en la que Carlota Corredera dice estar muy involucrada y es la fundación Soledad Cazorla, una fundación que se hace cargo de becar a huérfanos de la violencia de género.