Carlota Corredera saca las uñas contra Rocío Flores: «Desubicada»

Rocío Flores pone en duda la profesionalidad de María Patiño

>Rocío ha tenido la oportunidad de hablar en El programa de Ana Rosa de las polémicas palabras que la presentadora de Socialité vertió sobre ella y no ha sido de la mejor de las maneras. «No voy a contestar a María Patiño, es una periodista que no tiene credibilidad ninguna, cero«, comentaba Ro de lo más furiosa, rápidamente Patricia Pardo presentadora del espacio televisivo sacaba las garras por Patiño y la defendía alegando que es una buena profesional, siendo la única de los colaboradores del programa que ha llevado la contraria a la hija de Antonio David.

Siguiente: La influencer alardea de una sentencia falsa