Carlota Corredera y su dardo a Antonio David: «Yo sé que estoy en el lugar correcto de la historia»

Ponerse en contra de Antonio David ha hecho que Carlota Corredera tenga seguidores… Y detractores

> Si hay algo que no se le puede discutir a Carlota Corredera es su implicación con el feminismo. Ha sido su férrea defensa por la igualdad lo que quizá ha hecho que se gane a muchos seguidores pero también muchísimos detractores. Cosa que a ella no le importa demasiado como bien ha dejado claro en más de una ocasión. Sin embargo, lo que no se esperaba es que tendría que vérselas con el que ahora es su mayor enemigo, Antonio David Flores.

Siguiente: Carlota Corredera había evitado hablar del ex de su amiga hasta ahora