Carlota Corredera y su inaceptable comentario contra Julia Janeiro

Y la abuela fuma. Carlota Corredera sigue sin darse cuenta de que con comentarios como el de ayer la gente dejará de ver Sálvame.

Y la abuela fuma. Carlota Corredera sigue sin darse cuenta de que con comentarios como el de ayer la gente dejará de ver Sálvame. Llevaban toda la semana masacrando a Julia Janeiro comentando que si no hace nada, que si ha vivido con un futbolista que no era nadie, que si ahora vive con otro y que si ahora se ha operado el pecho.

A los acertados comentarios de Belén Esteban sobre el padre de la joven, se le añadieron otros como dejando caer que Julia tenía una licenciosa vida que nadie entendía demasiado bien. Que tanto Instagram no podía ser bueno. En definitiva, que Julia no puede hacer lo que le salga de la bisectriz porque a mí no me da la gana.

De casta le viene al galgo y la joven no cerró la boca al ser acosada por enésima vez por un reportero del programa. Textualmente dijo «el feminismo lo usáis cuando queréis» y, como es lógico, la más feminista del reino (casada con un cámara de GH que presenció la violación de una concursante borracha y no lo denunció inmediatamente) tuvo que volver a hablar.

«Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva» decía la señora con un cinismo exagerado. ¿Ya se le ha olvidado cuando despachó a Lely Céspedes en cinco minutos a pesar de ser víctima de malos tratos?

Lo bueno es que en Internet no hay o se va él o me voy yo, ni poner la cara de pánfila, ni poses, ni besamanos. El personal lo tiene claro y comentarios como «Tienen que ir a tocar las narices a una chica de 18 años que nada quiere saber de ellos aunque sus padres sean mediáticos. Lo peor… es que la prepotente Carlota Corredera le contestó desde plató» confirman el asco que genera la que terminará hundiendo Sálvame definitivamente. Esperamos tu opinión al respecto.

Curiosidades Televisión #carlota corredera #julia janeiro