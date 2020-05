Carlota Prado confiesa que la productora de ‘Gran Hermano’ le ofreció «25.000 euros y desarrollo profesional»

Tras meses de silencio, el conocido como ‘Caso Carlota Prado’ suma un nuevo capítulo, esta vez contado por la propia víctima de la presunta violación que tuvo lugar en ‘Gran Hermano Revolution’ por parte del que era su pareja dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, José María López. Acompañada de una canción que compuso para el Día de la Madre, Prado cuenta lo que ha ocurrido desde que se dio a conocer el pasado mes de febrero de 2020 lo que la acusación pedía para el presunto violador.

«No busco venganza, quiero justicia»

«Recientemente el abogado de Zeppelin TV contactó con mi abogado para ofrecerme ‘no menos de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional‘«, escribe ella misma en la publicación de Instagram en la que comparte la canción para su madre cantada por ella misma. Tras esto, expone una serie de puntos en los que deja claro que no ha aceptado la mencionada oferta que podrían así fin a su pleito jurídico todavía a la espera de ser resuelto.

«No sé con que intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar, igual que no quise escuchar la primera oferta de negociación hace meses«, confiesa así otro hecho que habría ocurrido tiempo atrás. «Mi integridad no está en venta«, escribe en mayúsculas: «Mi honor en aquella noche ya se vendió«.

También manda un mensaje directo contra aquellos que están intentando que este polémica se zanje de una vez por todas antes de que la justicia haga su trabajo: «Me compadezco, y siento verdadera lástima por todas las personas que intentáis enterrar lo que pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad. A estas alturas, que no me conozcáis es, no menos, curioso»,y termina de una manera muy contundente: «No os tengo miedo. El miedo lo perdí cuando casi consigo finalmente suicidarme, con pastillas recetadas psiquiatra a raíz de mi paso por vuestro ‘circo mediático‘ y la que estuvo ahí fue mi madre, no vosotros. No busco venganza, quiero justicia«.

La petición de la acusación

El pasado mes de febrero de 2020 se hacía pública la información de que la la acusación particular pide, por «un delito de abusos sexuales agravados», una pena de siete años de prisión para el exconcursante del reliaty de Zeppelin Television para Mediaset con la «accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena«, así como «la prohibición de comunicarse y aproximarse a Carlota Prado Alonso, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro en que esta se encuentre a una distancia inferior a 500 metros, por un tiempo de siete años«. Asimismo, «procede imponer la medida de libertad vigilada por un tiempo máximo de siete años».

A esta pena también le suman la petición de un pago de 100.000 euros en concepto de daño moral contra la presunta víctima. Esta cantidad también se le solicita a la productora del reality ‘Gran Hermano’, Zeppelin Televisión S.A.U, en su caso, por daños morales tras mostrarle las imágenes de su presunto abuso sexual dentro de la casa sin ningún tipo de respaldo psicológico a su lado.

Respecto a las responsabilidades civiles, también reclaman al acusado y a la entidad aseguradora -en calidad de responsables civiles directos- una fianza de 133.333 euros para asegurar que los pagos de responsabilidades judiciales que puedan imponérsele. En el supuesto de que esto no se cumpla, se le embargarían bienes para asegurar la mencionada suma. Esta misma cantidad también le es solicitada a la productora Zeppelin Televisión en calidad de responsables civiles subsidiarios.

La Fiscalía había solicitado con anterioridad una pena de dos años y medio de prisión para José María López Pérez. A esto también se le añadía dos indemnizaciones reclamadas por el Representante del Ministerio Público tanto al acusado como a Zeppelin Television S.A.U de 6.000 euros cada uno a favor de la víctima por los daños causados por mostrarle las imágenes de la noche de los hechos y la repercusión pública que esto ha tenido posteriormente.