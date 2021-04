Carme Chaparro muestra orgullosa su nueva realidad

Carme Chaparro es uno de los rostros visibles de la información y es también una periodista 3.0 que suele hacer uso de sus redes sociales no solo para promocionar su trabajo, sino también para contar cómo es su día a día. Precisamente hace cuatro años, la periodista catalana hizo público, a través de su cuenta de twitter que padecía el síndrome de Méniére. Una deficiencia auditiva que le ha provocado una pérdida de audición en el oído derecho del 65%, además de tener un pitido constante en el izquierdo.

«En un sitio donde hay mucho ruido no logro entender a la gente, así que me tengo que fijar en los labios o acercarme mucho», contaba entonces. «Cuando hay un ruido el pitido se distrae y se camufla con el resto de sonidos. No es insoportable, pero si hay silencio por la noche sí que siempre me acompaña el silbido», reconocía desvelando que esta patología le fue diagnosticada cuando tenía doce años y que llegó acompañada de la pérdida de audición.

Pues bien, la presentadora ha decidido poner remedio a esta situación estrenando un nuevo ‘gadget’ como ella misma lo ha denominado en sus redes sociales, donde ha compartido cuál es su nueva realidad. Carme lleva un audífono desde hace unos días, como así ha contado en su perfil de Instagram haciendo partícipes a sus seguidores, que le hace «la vida más fácil». «¿A que no se ve? Ni siquiera con coleta. Un audífono. Perded el miedo. O la vergüenza. O el sentiros viejos. Yo tengo 48 años y no me siento mayor para nada»»

Con su último post, la comunicadora ha querido animar a todos aquellos que estén en su misma situación a no avergonzarse por haber perdido audición. Ella muestra cómo es su nuevo ‘compañero’, casi imperceptible incluso con el pelo recogido.

«Mejora la calidad de vida de todos los que sufrimos estos molestos pitidos: el tinnitus. Yo voy a probar el audífono y os voy a contar mi experiencia real», cuenta en el perfil de Instagram del centro especializado al que ha acudido.

«El silencio absoluto no lo conozco. Pensé que todo el mundo oía así. Fue en una revisión con el otorrino, después de que me quitaran las amígdalas, cuando vieron que tenía una pérdida muy importante de audición». «Hay algunas frecuencias que no oigo nada, y entre ellas están la del móvil y la del pinganillo», explicó en una entrevista donde aclaró el alcance de su lesión. Entonces Carme Chaparro contó que precisamente los pinganillos que se utilizan en televisión están diseñados para el oído derecho, lo que le ha obligado a hacerse sus «propios inventos» para poder llevarlo en el izquierdo y que no se le caiga en medio del directo.

No es la primera vez que Carme Chaparro comparte sus problemas de salud. Meses antes de hablar de sus problemas auditivos desvelaba que también sufre dolor crónico. Algo que decidió hacer público «para concienciar o ayudar a otras personas, para que sepan que pueden ir en busca de la unidad del dolor en su hospital».