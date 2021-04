Carmen Borrego a Rocío Flores: “La entiendo» | Telecinco

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ lleva un mes en antena, lo que ha provocado reacciones de todo tipo. Durante la emisión del primer, episodio Rocío Flores llamó en directo al formato, pero no pudo expresarse porque “no le dejaron”, tal y como ella contó al día siguiente a través de su perfil de Instagram. “Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó”, expresó la hija de Antonio David Flores. Tras esa pequeña intervención en la Red, optó por el más absoluto silencio hasta el viernes pasado cuando, además de pedir a su madre que se pusiera en contacto con ella para frenar todo lo acontecido, lanzó un duro mensaje a Carmen Borrego.

«Me parece súper feo que justamente sea Carmen Borrego la que cuestione que Olga haya hablado de nosotros cuando lleva 20 años conmigo y me conoce al cien por cien, mientras que ella se ha marcado una pedazo de exclusiva con un pedazo titular hablando de mí y no forma parte de mi familia», dijo la nieta de Rocío Jurado. La respuesta de la hija de María Teresa Campos no se ha hecho esperar y este domingo en ‘Viva la Vida’ ha contestado a las palabras de Rocío Flores.

“Soy la única de las Campos que hablé de la familia, ya he pagado suficiente. Si ella –Olga- está en un concurso lo normal es que hable de ella y de cualquier concursante. Entiendo que me quisiera meter el hachazo… No he hablado de ella porque me ha salido de la manga», ha comentado la colaboradora. Además, ha insistido en que ha tenido una semana muy ajetreada y por eso no ha querido entrar en detalles sobre el llamamiento de Rocío Flores hacia su progenitora. «Está en su perfecto derecho, si supuestamente le ha salido del corazón… pues adelante”, ha dicho. Por otro lado, ha confesado que le gustaría conocer el próximo miércoles la versión de la hija de Rocío Jurado.

Tan solo quedan tres días para que Rocío Carrasco se siente por primera vez en un plató de televisión tras estar más de 20 años en silencio. De hecho, ha sido la propia protagonista del documental la que ha querido estar presente en la emisión del octavo capítulo para poder “resolver y aclarar puntos”, pues tal y como dijo no es fácil relatar 30 años en “tan solo unas semanas”. «Supongo que vosotros o que las personas que estén en casa viéndolo se hayan preguntado varias cosas. Entonces me gustaría el miércoles que viene estar con vosotros en directo para hacer precisamente eso”, dijo Carrasco a Carlota Corredera que será la encargada junto a Jorge Javier Vázquez de conducir la entrevista.