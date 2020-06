Carmen Borrego abandona el plató de ‘Viva la vida’ entre lágrimas y Emma García estalla: «No vayas de víctima»

Después de su entrevista en ‘Sábado Deluxe’, la tarde de Carmen Borrego en ‘Viva la vida’ ha empezado de forma muy tensa. Al ver cómo había sido el reencuentro con algunos de sus excompañeros de ‘Sálvame’ con los que precisamente no tiene cordialidad ha tenido que hacer frente a las críticas. Agobiada por algunos comentarios que estaba escuchando, ha terminado levantándose y abandonando el plató.

«No me estoy yendo, he dicho que ponga el vídeo«, respondía enfadada a Diego Arrabal al ver cómo se levantaba y se alejaba de su sitio sin poder evitar las lágrimas. «Es una situación complicada», decía la presentadora mientras pedía salir detrás de ella para poder hablar.

Carmen Borrego abandonando el plató de ‘Viva la vida’ / Telecinco.es

Tratando de que se calmara, Emma García ha querido ser muy franca con la colaboradora sobre lo que ella consideraba que estaba pasando: «Creo que ayer has pasado mucha tensión y has venido a la defensiva». «Llevo 30 años trabajando honradamente. Me parece que todo el mundo puede opinar, ¿pero es necesario apedrearme?«, respondía ella muy dolida por lo que estaba escuchando mientras regresaba a su sitio.

Borrego: «No estoy cometiendo ningún crimen»

«La entrevista fue muy difícil y estoy harta de tener que dar explicaciones por cada cosa que hago. Si cobro es porque me da la gana y si hago una entrevista en una revista es porque me da la gana. Y no estoy cometiendo ningún crimen ni viviendo a costa de nadie«, explicaba muy enfadada asegurando que «no puede ser el ataque gratuito constante, creo que hay muchas formas de decir las cosas. Y yo no he sido nunca una cobarde«.

Emma García lanzando su reproche a Carmen Borrego / Telecinco.es

Tratando de calmar las cosas, Emma García ha asegurado que cuando Borrego llegó al programa iba muy tocada anímicamente, pero también considera que debería actuar de otra forma ante ciertas cosas: «A mí me pareciste valiente. Pero Carmen nadie te ha insultado, no se te está tratando mal. Hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Te he dicho que has ido allí y has sido valiente pero no nos metas a todos en el mismo saco. Hay una persona que no está de acuerdo pero el resto te estamos preguntando. Parece que eres una víctima a la que estamos atacando y no me gusta que digas que te estamos tratando bien«.