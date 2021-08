Carmen Borrego acaba con su peor pesadilla para intentar superar la crisis con Terelu

Una crisis muy difícil de resolver: «Me ha entristecido»

> Terelu ha sido muy sincera y ha reconocido que apenas tiene relación con su hermana Carmen fuera de cámaras. La colaboradora está cansada de que Borrego arremeta contra su hija, pues considera que debería tener más consideración con ella. Alejandra Rubio no tiene tanta experiencia como el resto de las Campos, así que su tía podría haber sido más cuidadosa.

La antigua presentadora de Telemadrid reconoce que este distanciamiento ha provocado que ya no tenga tanto trato con Carmen. «Sí que es cierto que en los últimos tiempos no nos vemos de la forma habitual. Esto que ha pasado me ha entristecido mucho, y la tristeza siempre me causa dolor«, ha declarado en Viva el verano.

