Carmen Borrego: así ha sido su debut en ‘Sálvame’

Era el 3 de abril de 2019 cuando Carmen Borrego anunciaba que dejaba ‘Sálvame’ de manera definitiva porque sus tardes se habían convertido en un infierno. Durante todo este tiempo se ha desenvuelto los fines de semana en ‘Viva la Vida’. el otro gran magacín de la cadena. Tras meses de negociaciones con la cúpula, ha aceptado la oferta para regresar al programa y su debut este lunes no ha dejado indiferente a nadie.

La pequeña de las Campos ha retornado al lugar de donde salió escaldada con honores: trono, capa y cetro para ella. El trato ha sido de auténtica reina. Borrego ha llegado a los estudios subida en una carroza y a su entrada, el equipo de la redacción le ha hecho un pasillo para recibirla entre aplausos. Una alfombra roja la ha guiado hasta el plató de ‘Sálvame’, su casa a partir de ahora.

Carmen Borrego vuelve a Sálvame por la puerta grande #yoveosalvame pic.twitter.com/9krPM2tUiD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 6, 2021

Su vuelta ha coincidido con el regreso de vacaciones de Jorge Javier Vázquez. Tras ser el invitado sorpresa del Deluxe y cambiar su sillón por el de entrevistado, el presentador ha vuelto a coger las riendas del espacio de sobremesa de Telecinco. No podía ser otro sino él quien diese la bienvenida a Carmen Borrego mediante un cara a cara en una de las salas contiguas al plató.

En la entrevista con el catalán, el flamante fichaje de ‘Sálvame’ ha dado sus argumentos a por qué vuelve ahora y que falló durante su primera etapa como colaboradora: «Mi error fue empezar en un programa que es duro, para mí es uno de los más importantes de la tele, y no estaba preparada», ha expresado.

Uno de los bombazos que ha dejado Carmen Borrego ha sido desvelar que su marcha de ‘Viva la Vida’ se debe, entre otras cosas a que no querían que lo compaginaran con ‘Sálvame’, ya que a pesar de emitirse en la misma cadena cada uno está hecho por una productora diferente. Ella mostró su predisposición a alternarlo, pero recibió un no por respuesta. Una de las razones que le han hecho aceptar la propuesta de su nuevo programa es que «quería trabajar más días, más horas» y afirma que «mi marido está encantado» con su vuelta.

Reconoce que «muchas tardes me he revuelto y he llorado viendo ‘Sálvame’, pero se ha mostrado predispuesta a cambiar eso. Su cambio de actitud en pro de una mayor madurez y moderación han sido palpables desde el comienzo.

El zasca de Carmen Borrego a su familia

La nueva colaboradora ha contado lo que le dijo su hermana Terelu cuando le contó su fichaje: «Estuvo muy conciliadora. Me dijo ‘ya sabes dónde vas, sabes que vas a pasar tardes malísimas’». Y ojo, porque Carmen Borrego dejó claro que «creo que estar todas las Campos en un mismo programa no es un acierto. La primera que llegó a ‘Viva la Vida’ fui yo, vamos a ver si ahora no viene ella detrás», dice refiriéndose a su hermana.

No obstante, reconoce que «la relación entre Terelu y yo está bien» y explica la evolución que ha tenido: «Hemos cambiado de amigas a raíz del confinamiento y del tipo de vida que hemos tenido en pandemia. Ella salía más y yo me he hecho un grupo más burbuja. Ella y yo nos hemos llevado mal y bien. Ahora ha habido un enfrentamiento pero ya estamos bien desde que hablamos en plató. Tenemos una relación estupenda».

La respuesta a Alejandra Rubio

Su sobrina se mostraba sorprendida este pasado domingo de que su tía haya aceptado volver a un sitio donde sufrió tanto y se descolgó diciendo que «lo más importante no es el dinero». Además, mostró su asombro porque no le había contado la noticia. ¿Qué tiene que decir su tía? Carmen Borrego no quiere entrar en guerras y explica con mucha tranquilidad su punto de vista:

«A Alejandra no la he llamado porque no creo que ningún tío cuente a su sobrino sus cosas de trabajo. Si ella dice que yo no la he llamado para esto, yo podría decir otras cosas. He dicho hace tiempo que yo no voy a hablar de ella, no tengo ningún problema con ella pero yo creo que ella sí. Hay algo de mí que no le ha gustado». Borrego reconoce el enfriamiento con Alejandra Rubio: «La quiero igual aunque nuestra relación no es la misma que hace años. Me da pena pero me he recuperado porque me ha demostrado que me quiere. Pero a mí me llama ella para cualquier cosa y yo salgo corriendo, eso te lo puedo garantizar. ¿Pero qué hace una chica de 21 años llamando siempre a su tita?», se preguntaba.

Jorge Javier ha bromeado con Carmen Borrego generándola muchísima tensión al informarle de que Alejandra Rubio había fichado por ‘Sálvame’, algo que se tomó con mucha entereza, demostrando estar más conciliadora y tranquila que antaño. Su reacción ha sido asegurar que «pensé que venía Terelu y me habría encantado» aunque piensa que «es bueno que separemos nuestros caminos profesionales», ha insistido.