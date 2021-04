Carmen Borrego aviva la polémica con este nuevo dardazo a Rocío Flores

Rocío Flores sin piedad contra Carmen Borrego

> Carmen Borrego ha sido muy crítica con Olga Moreno y sus declaraciones en Supervivientes. No logra entender cómo puede hablar así sobre unos niños que están en boca de todos por las declaraciones de su madre y por lo que serían los hechos cometidos por Antonio David como malos tratos a la progenitora de estos por boca de la misma Rocío Carrasco.

Un hecho que no ha gustado nada a Rocío Flores, que también acude a plató en calidad de ex concursante y como defensora de la actual mujer de su padre, con la que lleva conviviendo 20 años y dice, conoce mejor que nadie. “Me parece muy feo que lo critique mientras que ella ha hecho una pedazo de exclusiva hablando de mí cuando no forma parte de mi familia”, ha sentenciado haciendo prender la mecha y dejando a Borrego en la más profunda estocada sin posibilidad de defensa.

