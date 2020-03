Carmen Borrego carga contra Victor Sandoval al coincidir con él en ‘Ven a cenar conmigo’: «Dramatiza demasiado»

Carmen Borrego y Víctor Sandoval no acabaron de la mejor forma en sus últimos encuentros que tuvieron lugar en el plató de ‘Sálvame’. Allí se dijeron de todo y la pasada noche tuvieron que reencontrarse en casa del colaborador como protagonistas de la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo’. No obstante, si alguien creía que por el programa iban a firmar la pipa de la paz, nada más lejos de la realidad, pues desde que la hermana de Terelu puso un pie en la casa, las indirectas fueron las grandes protagonistas.

Para empezar, Borrego le ha espetado al televisivo, cuando este ha preguntado a ella y al resto de comensales si les gustaban los sabores amargos: «Estoy en tu casa, mira si me gustan las cosas amargas». A partir de ahí el pique entre ellos ha ido en ascenso y, cuando él se ha ausentado, la hija de María Teresa Campos se ha sincerado con Bibiana Fernández y El Dioni: «A él le ha afectado mucho lo que le pasó con su pareja y se ha vuelto loco. Tendría que sacar su sentido del humor, pero últimamente veo que dramatiza demasiado».

Carmen Borrego y Víctor Sandoval se reencuentran tras sus fuertes encontronazos/Foto: Telecinco

El punto álgido ya ha llegado cuando Borrego ha querido saber si él era feliz con su vida actual, a lo que él ha respondido que lo será cuando encuentre un trabajo que le haga feliz, ya que «yo no soy Terelu, que lo pide en televisión». Este comentario ha enfadado bastante a la hermana de la aludida y le ha pedido que no la mencionara, ya que la persona presente en la cena era ella y no la hija mejor de María Teresa Campos. Como cabía esperar, Carmen Borrego se ha tomado la última revancha en las votaciones y no ha dudado en calificar con un cuatro la cena del anfitrión.

El Dioni, también contra Víctor

Ahora bien, la colaboradora de ‘Viva la vida’ no ha sido la única en mostrar su reticencias hacia Sandoval, ya que el Dioni, con quien el anfitrión ya había tenido problemas en ‘Supervivientes’ ha dicho muy tajante que es lo que piensa de él, aunque eso sí, lo ha hecho ante las cámaras y no ante el resto de compañeros. «Victor es una persona que tiene un sartenazo en toda la boca. Ha pasado el tiempo y su momento ya ha pasado. Hay gente que lo acepta y gente que no lo asume», ha dicho antes de, en la misma línea de Borrego, confesar: «He comido en la cárcel mejor que en su casa».