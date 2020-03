Carmen Borrego, contra Rocío Flores: «En ‘Supervivientes 2020’ me parece una metemierda»

En la gala del pasado 19 de marzo Rocío Flores protagonizó un momento totalmente inesperado para la audiencia: la hija de Antonio David Flores pidió saber algo de su madre al enterarse de la complicada situación que está atravesado España por el coronavirus. Esto hizo que muchos descubriesen un sentimiento de cariño por parte de la joven hacía Rocío Carrasco que se creía inexistente. En cambio, hubo otros muchos que se tomaron esto como una estrategia más en el concurso. Ese fue el caso de la familia Campos.

Carmen Borrego no se cree a Rocío Flores| Foto: Telecinco.es

Tanto Terelu Campos como su hermana Carmen Borrego siempre se posicionaron del lado de la hija de Rocío Jurado y siempre la defendieron a capa y espada en la pequeña pantalla. Por eso este arrebato por parte de Rocío Flores ha sido para ellos un montaje de cara a la galería. Así lo hizo saber la hija pequeña de María Teresa Campos durante su paso por ‘Viva la vida’: «Yo creo que ella en esa situación es normal que tuviera ese sentimiento pero me sorprendió«, asegura la colaboradora: «Me hubiera gustado que en ese momento le hubiera mandado un mensaje a su madre porque ella la está viendo que está que bien pero ella no está viendo como está su madre».

Estas duras palabras contra la joven tras vivir un momento tan angustioso sorprendieron a alguno de sus compañeros, como fue el caso de Suso Álvarez que puso en duda si esta desagrado de Rocío Flores como concursante era realmente por su paso por la isla o por todo que había ocurrido en su vida: «Veo a muchos colaboradores juzgando a Rocío Flores por como es su vida no como concursantes«. «Yo no la conozco en persona como para juzgar su vida«, aseguraba Carmen Borrego, que no dudó en explicar cuál era el motivo de ir en contra de la supervivientes: «Como concursante no me gusta porque me parece una metermierda«. La hermana de Terelu Campos asegura que la hija de Antonio David Flores está siempre en medio de todos los conflictos en la isla y que parece que lo está buscando constantemente para desestabilizar la convivencia: «Siempre está en todos los líos. Hay veces que la meten y otra que se mete ella«.

Rocío Carrasco también lo está pasando mal, segundo Carmen Borrego | Foto: Telecinco.es

Rompiendo una lanza a favor de su amiga Rocío Carasco, la colaboradora quiso matizar una afirmación que hizo anteriormente para asegurar que esta no estaba siguiendo el concurso desde su casa pero que era inevitable que no se enterase sobre ello. También quiso dejar claro que, al igual que se está viendo a Rocío Flores sufrir en la pequeña pantalla desde Honduras, su madre también lo estaba haciendo en su casa desde siempre. «¿Realmente piensas que Rocío no sufre? Estás muy equivocado. No la vemos pero también sufre«. De lo que no se ha mencionado es acerca de si va a mandarle o no ese mensaje que su hija reclama, algo que Emma García, presentadora del programa, asegura que, de ocurrir, nadie se enterará, igual de ma misma manera que los verdaderos problemas en la familia se han mantenido lejos del foco mediático (hasta que la sentencia salió a la luz).

Alejandra Rubio también a la carga

Pero no ha sido Carmen Borrego la única que ha puesto en duda a Rocío Flores. Siguiendo la estela de sus familia, Alejandra Rubio, que ahora ejercer también como colaboradora de ‘Viva la vida’, ha querido dejar claro que ella tampoco se cree las lágrimas e la concursante de ‘Supervivientes’. «A mí me parece alucinante que después de siete años, que han pasado muchísimas cosas por las que se podría haber preocupado por su madre, monte el show en ‘Supervivientes’ para ganar tener y para que se siga hablando del tema«, sentenciaba.