Carmen Borrego desmiente todo lo que se ha dicho sobre su pasado: «No tengo nada que ocultar»

Carmen Borrego vuelve de nuevo a ser el centro de la polémica, esta vez por dar un paso al frente y posicionarse en una polémica que poco o nada tiene que ver con ella: la mala relación entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. La hermana de Terelu Campos realizó una entrevista en exclusiva con la revista Lecturas defendiendo a su amiga acusando a la hija de esta de ser la causante de su distanciamiento desde hace tantos años: «Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón. A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada y es incapaz de perdonar».

Unas palabras que no solo sentaron muy mal en el seno de la familia Flores, sino que también hizo que muchos de sus excompañeros de ‘Sálvame’ y otros programas de Telecinco acabasen indignado por haber cobrado hablando de la vida de otras personas. Pero la cosa no se quedó aquí y Antonio David Flores le pagó con la misma moneda: haciendo una exclusiva para la misma revista contando que Carmen Borrego y Terelu Campos tienen un hermano anónimo del que nunca se había oído hablar; y además ha incitado a la menor de las hermanas a hablar sobre su vida personal y un supuesto proceso de divorcio complicado.

Carmen Borrego, dolida por todo lo que se ha dicho de ella que nos es cierto | Foto: Telecinco.es

Tras toda la vorágine, ahora ha sido la principal protagonista de todo esto la que ha dado la cara en ‘Viva la vida’ y la colaboradora ya aseguró nada más comenzar que estaba muy indignada por los ataques que ha recibido tanto ella como su familia por todo esto. «Estoy regular«, reconocía al llegar a plató: «Para mí lo más duro de esta semana es que, si yo hago una cosa, la responsable soy yo y no hablo en boca de nadie«.

Nunca Carmen Borrego ha abandonado a sus hijos»

Respecto a todo lo que se dijo sobre su primer divorcio y lo complicado de todos, Borrego asegura que nada es cierto y que tiene formas de demostrarlo, pero que no puede hacerlo públicamente para mantener a ciertas personas en el anonimato: «Nunca Carmen Borrego ha abandonado a sus hijos, no hay ninguna sentencia que diga que soy una persona oscura o que no puedo tener la custodia de mis hijos… pero no voy a enseñar las sentencias porque implican a gente anónima».

A pesar de ello, la colaboradora de ‘Viva la vida’ asegura que no hay nada oscuro en ese largo proceso de su vida: «No tengo nada que ocultar. Ha sido un proceso difícil y largo. Que me hayan quitado la custodia de mis hijos no voy a entrar. No hay nada oscuro hacia mí, hacia mis hijos, ni hacia mi exmarido. Lo puedo abalar con sentencias«. Y aunque todo esto le ha parecido muy sucio y doloroso, tiene claro que no llevará a nadie ante la justicia por ello: «Uno tiene que intentar defenderse y la justicia está para cosas más importantes. Pero sí he querido informarme por que sí dañan mi honor y siembran la duda».

Carmen Borrego y Terelu Campos niegan la información que se dio sobre su hermano | Foto: Telecinco.es

También su hermana Terelu Campos ha querido dar la cara por ella en el mismo programa en el que también colabora: «Lo que no se puede es hacer informaciones que no tienen que ver con la realidad. Hay una cosa peor que la mentira, y es que la verdad a medias«, decía indignada por las palabras de sus excompañeros de programa: «No voy a ser yo la que diga que no pueden hablar de la entrevista de Carmen Borrego, pero eso no justifica haber dicho estas cosas».

«Me arrepiento de todo lo que haya dicho»

De lo que si se arrepiente Carmen Borrego es de que, tras dar la exclusiva de la discordia, su familia haya sido colocada en una posición tan complicada y se haya empezado a hablar sobre ámbitos privados que antes nunca había visto la luz por decisión propia: «Me arrepiento de todo lo que haya dicho que haya salpicado a mi sobrina, a mi hermana y a mi madre«. Entre ellos, el hermano anónimo que Carmen Borrego y Terelu Campos tienen por parte de padre. Fue Antonio David Flores el que lo dijo por primera vez y el que, luego, habló de él en exclusiva de la revista Lecturas.

Ambas hermanas aseguran que nunca habían reconocido su existencia por tratarse de una persona anónima. No obstante, ahora aseguran que nada de lo que se dijo al respecto es cierto: «Mi hermano nunca vivió en mi casa y tampoco era testigo en ningún juicio«, decía Carmen Borrego sobre lo que se dijo de ella. «Se están haciendo afirmaciones sobre nuestra relación que me hacen gracia«, decía con mejor humor Terelu Campos.