Carmen Borrego: el inesperado testimonio sobre Antonio David Flores

Han pasado cuatro días desde el triste fallecimiento de Mila Ximénez tras su lucha contra el cáncer de pulmón que padecía desde hace algo más de un año. Una pérdida que no solo ha conmocionado a su entorno más cercano, sino a todo un país. La periodista se había convertido en uno de los personajes públicos más queridos de la televisión gracias a su personalidad y carisma. Durante el velatorio, que tuvo lugar en el tanatorio de la M-30, situado en Madrid, se acercaron diferentes personalidades y rostros conocidos. Sin embargo, hubo uno que llamó especial atención.

Antonio David Flores, que tenía una amistad con la periodista, quiso darle el último adiós. Un acto criticado por muchos. Este domingo en ‘Viva la Vida’, Carmen Borrego se ha pronunciado sobre este acontecimiento, ya que el exguardia civil lleva en la sombra varios meses debido a la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. “Está en su derecho y sé que han sido muy amigos”, ha expresado en un primer momento la hermana de Terelu Campos.

Al mismo tiempo, ha recalcado que la amistad entre ellos se había enfriado con el paso del tiempo. Pues es necesario recordar, que Ximénez y David formaron parte del mismo grupo de participantes de ‘Gran Hermano VIP 7’. “Yo tengo entendido que ellos han sido amigos, pero que los últimos meses no tenían ningún contacto. Y que él durante la enfermedad ha tenido muy poco o ningún contacto con Mila”, ha añadido.

En el momento en el que Antonio David llegó a las inmediaciones del servicio funerario, muchas personas que se encontraban en el exterior le recibieron entre aplausos y le llegaron a mandar mensajes de ánimo. “La gente, además, no tiene medida», ha afirmado al respecto Carmen Borrego. Quien también se ha pronunciado sobre este asunto ha sido Alejandra Rubio. “Yo estaba allí y me sorprendió mucho. Él tiene todo el derecho de ir a despedirse de su amiga como lo hicimos muchos”, ha añadido cauta. “Nosotros nos dimos cuenta porque la gente empezó a aplaudirle. Alguien abrió la puerta y entró él. Yo cuando entró, salí. No quería esa tensión y menos ese día. No era el sitio. No nos saludamos. Creo que no saludó a casi nadie dentro. Estuvo un buen rato, la verdad, porque cuando yo me fui, él seguía allí”, ha recalcado la hija de Terelu reflexiva.

Borrego, ha aprovechado para dar a conocer que la escritora tenía una opinión sobre el comportamiento del excolaborador a raíz del conflicto que mantiene con Rociíto. “A mí también me consta que Mila Ximénez no estaba de acuerdo con la actitud de Antonio David Flores en los últimos tiempos. Me consta que en los últimos meses no ha habido relación ni buena ni mala”, ha contado.